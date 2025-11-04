Jobba extra vid behov på lager - Västerås
Social attitude AB / Lagerjobb / Västerås Visa alla lagerjobb i Västerås
2025-11-04
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Social attitude AB i Västerås
, Södertälje
, Örebro
, Stockholm
, Gävle
eller i hela Sverige
Har du energi över och gillar att hålla igång? Perfekt! Vi letar efter en positiv och pålitlig person som vill hoppa in och jobba extra vid behov på vår kunds lager i Västerås och hjälpa till med plock, pack och att hålla ordning bland hyllorna.
Du behöver ingen erfarenhet - vi lär dig allt du behöver kunna! Det viktigaste är att du har ett gott humör, gillar att röra på dig och inte är rädd för att ta i när det behövs.
Vi erbjuder:
Flexibla arbetspass vid behov - du väljer när du kan jobba
Ett härligt gäng som gillar att hjälpas åt
Ett extrajobb där du verkligen gör skillnad
Vi söker dig som:
Är noggrann, pålitlig och punktlig
Gillar att jobba fysiskt (och ser det som gratis träning!)
Kan hoppa in när det behövs
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi letar efter nästa lagersuperhjälte som är redo att rycka in!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Social attitude AB
(org.nr 559172-4397), https://jobbhuset.se/ Arbetsplats
Jobbhuset Jobbnummer
9587356