Jobba extra vid behov på lager - Eskilstuna
Social attitude AB / Lagerjobb / Eskilstuna Visa alla lagerjobb i Eskilstuna
2025-12-16
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Social attitude AB i Eskilstuna
, Västerås
, Södertälje
, Örebro
, Norrköping
eller i hela Sverige
Gillar du fart, rörelse och ett jobb där dagarna går snabbt? Då kan det här vara något för dig! Vi söker en noggrann och positiv person som vill hoppa in extra på vår kunds lager i Eskilstuna när behovet uppstår - till exempel vid arbetstoppar eller när ordinarie personal är ledig.
Du kommer att hjälpa till med att plocka och packa ordrar, ta emot leveranser och hålla ordning bland hyllorna så att allt rullar på som det ska. Ingen tidigare erfarenhet krävs - det viktigaste är att du har bra energi, gillar att ta i och vill göra ett bra jobb!
Du pratar svenska eller engelska, kan du båda är det ett plus i kanten.
Kunden erbjuder flexibla arbetstider, så du kan välja pass som passar dig - dag, kväll eller helg. Perfekt för dig som pluggar, jobbar deltid eller bara vill fylla på plånboken lite extra.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande och tillsätter så snart vi hittar rätt person!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Social attitude AB
(org.nr 559172-4397), https://jobbhuset.se/ Arbetsplats
Jobbhuset Jobbnummer
9646940