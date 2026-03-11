Jobba extra som truckförare i Enköping
2026-03-11
Dina Arbetsuppgifter och profil
Vill du arbeta på en plats där ingen dag är den andra lik? Nu söker vi dig som vill jobba extra som truckförare i en aktiv och välorganiserad lagerverksamhet! Arbetet är varierande och kan även innebära uppgifter som truckkörning och hantering utav gods. Du kommer ingå i ett mindre team så vi behöver dig som gillar arbeta tillsammans med andra. Arbetstiderna är 07:30-15:00 och passen är förlagda mellan mån-sön.
Tempot varierar mellan lugnt till väldigt högt så vi behöver dig som är effektiv och noggrann. Du behöver ha en god förståelse i det svenska språket samt ha erfarenhet utav truckkörning. Arbetet kommer starta så fort vi hittat rätt kandidat.
För att vara aktuell för den här tjänsten behöver man ha en huvudsaklig sysselsättning, aningen studier på 100% eller annat arbete på minst 50%.
Vi erbjuder dig
Du som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt.
Villkor.
Du behöver ha ett giltigt truckkort
Erfarenhet av truckkörning.
God fysik
Arbeta 2-3 dagar i veckan under dagtid
Insitepart tillämpar bakgrundskontroll hos de kandidater som blir aktuella för anställning.
Annan huvudsaklig sysselsättning, antingen studier på 100% eller annat arbete på minst 50%.
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Arbetsgivare Insitepart AB
(org.nr 559024-5048), https://jobb.insitepart.se
ENKÖPING
