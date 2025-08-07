Jobba extra som receptionist i Malmö!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Receptionistjobb / Malmö
2025-08-07
Är du serviceminded och söker meriterande extrajobb vid sidan av sida studier? Beskriver du dig som flexibel, självgående och social? Då har vi extrajobbet för dig!
Just nu söker vi på StudentConsulting efter studenter som vid sidan av sina studier vill jobba extra som receptionist. I rollen som receptionist kommer du bemanna olika kontors receptioner och bland annat ansvara för att välkomna besökare, ta emot leveranser, lägga beställningar, se till att det är snyggt och städat i receptionen samt stötta upp med administrativt arbete.
Vi ser gärna att du har möjlighet att vara tillgänlig för att jobba två dagar i veckan, samt att du är flexibel då det förekommer arbete med kort varsel. Arbetet är förlagt på kontorstider måndag till fredag och du kommer arbeta på olika receptioner i Malmö. Under sommar och annan längre ledighet kan det bli aktuellt med arbete på heltid.
DETTA SÖKER VI
• Du är student och har minst 1,5 år kvar av dina studier
• Du har tidigare erfarenhet av att jobba med service, kundbemötande och administration
• Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift
För att trivas i rollen behöver du ha hög servicenivå, vara flexibel och förstå vikten av att arbeta som ett team. Du ska kunna agera profetionellt, vara iniativtagande och ha grundläggande tekniska kunskaper.
Låter detta som en roll för dig? Sök in redan idag, vi håller intervjuer löpande!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
