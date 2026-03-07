Jobba Extra Som Receptionist Hos Coor!
Brinner du för att leverera hög service och har ett genuint intresse för att hjälpa människor? Har du ett högt engagemang och ett positivt förhållningssätt till arbetsuppgifter du sätter dig in i och utför?
Vi söker dig som är en riktig stjärna på service, som älskar att skapa relationer med andra människor och som vill jobba extra som receptionist hos oss COOR. Det är ett krav att du som söker har studier eller ett annat arbete på minst 50%, du bör kunna uppvisa intyg på detta. Du har ett flexibelt studieschema och kan arbeta minst 2 pass i veckan, beroende på kundens behov.
Som receptionist hos COOR erbjuds du möjligheten till att arbeta och utvecklas i ett innovativt företag med en hög ambitionsnivå där service till kunden är det viktigaste av allt. Du blir en del av ett team som tillsammans hjälper varandra med att skapa den bästa möjliga arbetsplatsen för kunden.
Rollen som receptionist är oerhört varierande, du kommer arbeta mot två olika receptioner i Västerås. Du ska uppskatta att arbeta i ett högt tempo och kunna arbeta efter eget beslutsfattande och ägarskap. Som konsult på COOR får du vara en del av ett team som strävar efter att förenkla kundens arbetsdag genom att se deras behov och åtgärda problem innan de uppstår, för att ge den bästa möjliga servicen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvara för att ta emot och checka ut besökare
Ta hand om skötsel av konferensrum, allmänna utrymmen och tillhandahålla dryck för besökare
Ta hand om viss administration som post- och budhantering
Ansvara för beställningar av bland annat kontorsmaterial m.m.
Vara behjälplig för övriga avdelningar med diverse administration
Assistera sitechef med dagliga ärenden
Ta emot inkommande samtal
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting men hyrs ut till vår kund COOR.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har:
Minst en gymnasieutbildning.
B-körkort.
Datorvana och erfarenhet av att jobba i Office-paket.
Behärska svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.
Meriterande med arbetslivserfarenhet av arbete inom servicebranschen.
Du ska kunna axla ansvaret som företagets ansikte utåt och förstår vikten av ett professionellt och representativt kundbemötande men samtidigt behålla glimten i ögat. Det är viktigt att du - både för din egen och andras säkerhet - kan göra dig förstådd i kontakt med andra samt att du kan läsa och förstå skriftliga instruktioner på både svenska samt engelska.
Du ska kunna jobba 2 pass i veckan och vi ser gärna att du kan jobba mer under sommarperioden.
Som person ser vi att du är lyhörd, självständig och levererar alltid service av hög klass med ett trevligt bemötande. Du är i grunden en serviceinriktad person med en god förmåga till att bygga såväl relationer som att skapa en trivsam och välkomnande atmosfär. Du strävar efter att hålla ordning och struktur i ditt arbete, har ett prestigelöst förhållningssätt och ser utmaningar som möjligheter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten beräknas att tillsättas så snart vi hittat rätt kandidat, så tveka ej att skicka in din ansökan direkt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
