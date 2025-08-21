Jobba extra som personlig assistent hos man i Malmö.
2025-08-21
Som personlig assistent är du en mycket viktig del i Hela Sveriges Assistans verksamhet.
Du bidrar till att en människa får möjlighet att leva efter sin vilja, att göra det den behöver, besöka de platser den önskar och vara med de människor den tycker om.
Inom Hela Sveriges Assistans har vi en hög professionell nivå och stort personligt engagemang.
Vi är måna om att du i din roll som personlig assistent ska trivas och kunna arbeta under trygga förhållanden med goda villkor.
Jag söker fler personliga assistenter
Jag är en gay man på 57 år och bor i Malmö Har arbetat inom hälsa och sjukvården och arbetsförmedlingen. Jag har en neuromuskulär sjukdom och behöver hjälp med det mesta i vardagen, förutom kommunikation. Jag är alltid kopplad till en andningsventilator och trakeostomi.
Alla förflyttningar sker med lift. Allt från upptagning på morgonen till förflyttningar mellan rullstolar.
Arbetet består av att hjälpa mig med allt möjligt för att underlätta min vardag. Du hjälper exempelvis till med personlig hygien, påklädning, matning, trakeostomi. Du och jag sköter om hemmet.
Utanför hemmet träffar jag främst vänner och familj, handlar, teater, går på Mff matcher. Vi tar promenader etc. när vädret tillåter. Tycker om att läsa böcker, är samhällsintresserad och har en humanistisk syn på livet och samhället.
Vad jag önskar av dig är att du gärna har körkort.. Du ska ha lätt att lära arbetsmetoder, rutiner, vara flexibel och ha förmåga att smälta in med mig i mitt hem.. Det förekommer fysiskt tunga moment men ju mer rutiner man lär sig ju mindre blir belastningen.
Jag har assistenter hos mig dygnet runt, jag har idag 7 assistenter i åldersspannet 20-40 ca och både killar och tjejer. Ni jobbar både singel och dubbel. För mig är inte vårderfarenhet ett måste men ett intresse för jobbet som assistent bör du ha. Det finns idag timanställning och man är schemalagd 24x7. Perfekt jobb för student, pensionär utfyllnad av annat jobb och ålder 20 och uppåt. Man går bredvid tills du och jag känner det funkar utbildning kring trakeostomi sker hos mig. Jag nyttjar mig av HSA, Hela Sveriges assistans som assistansanordnare och fungerar själv som arbetsledare för de som jobbar hos mig.
eller via karriärsidan
Rollen som personlig assistent
Som personlig assistent företräder du Hela Sveriges Assistans.
I rollen som personlig assistent kommer du att göra en webbutbildning om hur det är att arbeta som personlig assistent.
Du ska tillsammans med kunden och dina kollegor verka för god kvalitet samt följa företagets värderingar och policys.
Som personlig assistent ansvarar du för att ta del av information som huvudkontoret skickar ut, samt vid behov söka information som finns tillgänglig på hemsidan. I övriga frågor vänder du dig till din arbetsledare eller huvudkontoret.
I din roll som personlig assistent ingår att: alltid ha kunden i fokus.
vara uppdaterad om genomförandeplanen som kan ges muntligen av kund, alternativt finnas nedskriven på plats eller i HSA tid.
ta del av de arbetsbeskrivningar och rutiner som finns på plats och följa dessa.
dokumentera och läsa dokumentation enligt rutinen i uppdraget.
Vi utbildar våra medarbetare för att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Alla våra nyanställda genomför en webbaserad introduktionsutbildning för personliga assistenter innan första arbetstillfället, eller senast inom en månad efter påbörjad anställning.
Som personlig assistent hos Hela Sveriges Assistans AB omfattas du av Almega/Vårdföretagarnas kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och förmånlig friskvård
