Jobba extra som Onsite-tekniker i Lund och Malmö!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Supportteknikerjobb / Malmö
2025-09-17
Studerar du IT eller teknik och vill få värdefull erfarenhet vid sidan av studierna? Vi söker nu studenter till en behovspool för uppdrag som onsite-tekniker på kontor i Malmö och Lund.
Som onsite-tekniker kommer du vara en del av en studentpool och jobba vid behov och stötta IT-avdelningar. Arbetsuppgifterna som onsite-tekniker omfattar installation, felsökning, konfigurering och enklare systemhantering av såväl hård- som mjukvara. Du kommer arbeta nära användare och hjälpa kollegor fysiskt på plats.
Det här är ett perfekt extrajobb för dig som vill bygga relevant erfarenhet inom IT samtidigt som du studerar. Arbetstiderna är förlaga under kontorstider på vardagar och du kommer framför allt arbeta på plats i Malmö och Lund, beroende på uppdragens omfattning.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Studerar på minst 50 %, gärna inom IT, data eller teknik.
• Har möjlighet att hoppa in vid behov med kort varsel.
• Har tidigare erfarenhet som IT-support, onsite-tekniker, desksupport eller liknande.
• Talar och skriver flytande svenska och engelska.
För att trivas i rollen behöver du vara självgående, nyfiken och lösningsorienterad. Du gillar att hjälpa andra och är inte rädd för att ta tag i nya uppgifter.
Vill du få in en fot i IT-branschen och samtidigt ha ett flexibelt extrajobb vid sidan av studierna? Skicka in din ansökan redan idag, vi håller intervjuer löpande!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett deltidsjobb.
Studentconsulting Sweden AB (Publ)
StudentConsulting Kontakt
Lovisa Lindberg info@studentconsulting.com Jobbnummer
9513412