Jobba Extra Som Lastbilschaufför Hos Dfds Professionals!
Dfds Professionals AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2025-10-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dfds Professionals AB i Göteborg
, Kungälv
, Lerum
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Om DFDS Logistics Services
DFDS Professionals söker nu lastbilschaufförer för deltidsarbete hos systerbolaget DFDS Logistics Services AB, ett åkeri inom fordonsindustrin beläget i Arendal. Åkeriet är i drift dygnet runt, sex dagar i veckan och sysselsätter omkring 250 personer på heltid. I fordonsflottan ingår ca 300st fordon, varav 80st lastbilar och 220st trailers. Publiceringsdatum2025-10-23Om tjänsten
Som lastbilschaufför hos DFDS Professionals kommer du köra transporter åt kund. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär lastning, transport och lossning av gods i olika flöden, både långa och korta turer. Arbetet utförs i Göteborg och är fördelat på skift under hela dygnet.
Om dig
För att passa i rollen som lastbilschaufför hos DFDS Professionals är du framför allt trygg bakom ratten och har ett säkert och ansvarsfullt förhållningsätt när du framför fordonet. Eftersom att du dagligen möter kunder i ditt arbete tror vi också att du är serviceinriktad, van vid kundbemötande och trivs med det inslaget i din arbetsdag. Du har förmågan att arbeta självständigt och är noggrann, samtidigt som du kommer behöva samarbeta med andra chaufförer och arbeta effektivt för att hålla dig inom angivna tidsramar.
Anställningen innebär en ramavtalsanställning hos bemanningsföretaget DFDS Professionals med uppdrag hos DFDS Logistics Services. För att vara rätt person för oss krävs även att du är flexibel gällande arbetstider, arbetsuppgifter och ibland kan även det innebära uppdrag hos andra kunder.
Krav för tjänsten
CE-körkort
Digitalt färdskrivarkort
Giltigt YKB
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Arbetserfarenhet från liknande uppdrag är meriterande
Giltigt ADR intyg är meriterande
Ett krav för tjänsten är att du behöver studera eller ha en annan huvudsaklig sysselsättning på 100%. Önskvärt vore om har minst ett år kvar av dina studier.
Ambulerandekonsult:
Du är anställd av oss på DFDS Professionals men arbetar ute hos våra kunder. Att vara ambulerande konsult innebär att man blir anställd av oss DFDS Professionals för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Vi har självklart kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på gymkort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller något annat som berör anställningen är du varmt välkommen att kontakta oss på: dfdsprofessionals@dfds-group.com
Rekryteringsarbetet sker löpande.
Det går ej att ansöka via mail.
VIKTIG INFORMATION
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker - den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen. Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet. Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
DFDS Group
DFDS Group har 17 000 anställda i över 20 länder och tillhandahåller frakt- och logistiktjänster i Europa. DFDS grundades 1866, har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är noterat på Nasdaq Copenhagen. I Sverige har DFDS cirka 1 000 anställda.
DFDS Professionals
DFDS Professionals är en rekryterings- och bemanningstjänst inom DFDS Group med ambitionen att vara det naturliga valet inom industri och logistikbranschen i Sverige. Vi tillhandahåller kompetenta och engagerade konsulter och bemanningslösningar samt hjälper vårt breda utbud av kunder att rekrytera rätt talang för framtiden. Vi erbjuder värde till våra kunder genom flexibla affärsmodeller, erfarna medarbetare och operativ kunskap. Sökord DFDS | Göteborg | Transport | Logistik | Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dfds Professionals AB
(org.nr 559262-2996), https://www.dfds.com Arbetsplats
Dfds Professionals Jobbnummer
9570876