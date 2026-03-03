Jobba extra som lagerarbetare i Jönköping
Astani Wear AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-03-03
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Astani Wear AB i Jönköping
, Linköping
, Göteborg
, Halmstad
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker lagerarbetare för extrajobb hos vår kund i Jönköping. Tjänsten passar dig som studerar, har en annan deltidsanställning eller söker ett flexibelt arbete vid sidan av annan sysselsättning. Uppdraget innebär att förstärka verksamheten vid arbetstoppar samt vid frånvaro av ordinarie personal.
Som lagerarbetare är du en viktig del av det dagliga logistikflödet och bidrar till att arbetet utförs effektivt, strukturerat och korrekt.Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Plock och pack av ordrar enligt givna rutiner
Mottagning av leveranser samt hantering och registrering av returer
Säkerställa ordning, struktur och en säker arbetsmiljö
Registrering och uppdatering i lagerhanteringssystem
Vi söker dig som:
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Trivs med fysiskt arbete och ett varierande arbetstempo
Har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt
Kommunicerar obehindrat på svenska eller engelska
Tidigare lagererfarenhet är meriterande men inget kravOm tjänsten
Placeringsort: Jönköping
Omfattning: Behovsanställning med flexibla arbetstider (dag, kväll och helg)
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om Onlinebemanning
Vi är ett ungt och modernt rekryteringsbolag som eftersträvar ett mer rättvist, digitalt och mänskligt sätt att matcha människor med jobb. Hos oss söker du jobb utan CV, allt sker online, och vi ser individen bakom ansökan.
Vi riktar oss främst mot enklare jobb och instegsroller, exempelvis inom lager, logistik, städ, butik och service. Roller som ofta är perfekta för den som vill börja jobba direkt - oavsett om man är student, ny i Sverige eller bara söker något nytt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://onlinebemanning.se/ Arbetsplats
Onlinebemanning Jobbnummer
9772908