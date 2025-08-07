Jobba extra på Tunadals sågverk
2025-08-07
SCA Wood AB
Ett hållbart arbetsliv
På SCA har du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid och hjälper våra kunder över hela världen att minska sina fossila avtryck. Vill du utvecklas och tänka nytt så kommer du att trivas hos oss, för vi ger alla möjlighet att nå sin fulla potential. Vi vet att det är människorna som gör framgångarna!
Tunadals sågverk är ett av SCA Woods fem sågverk och ligger i Sundsvall. Tunadals sågverk producerar trävaror i gran lämpliga för synliga applikationer som panel, synligt limträ och snickerier. Huvudmarknader är Skandinavien, Västeuropa och Kina. Nu söker vi engagerade lagspelare som vill jobba extra hos oss i vår produktion.
Din nästa utmaning
Huvuduppgiften är att jobba som operatör vid våra driftavdelningar. Vi är i behov av både operatörer inne i produktionen och truckförare. I vår drift hanterar vi allt från råvaran vid timmersorteringen till färdig produkt från justerverket. Som operatör hos oss är du en del av den dagliga driften på ditt skift och arbetar tillsammans med övriga på avdelningen med att ständigt förbättra arbetssätt. För oss är det viktigt att jobba enligt överenskomna normallägen, rutiner och arbetssätt inom säkerhet, produktivitet och arbetsmiljö. De allra flesta i vår produktion arbetar med varierad skiftgång.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs med att samarbeta tillsammans med dina kollegor för att nå uppsatta mål. Du har fokus på säkerhet och kvalitet när du utför dina arbetsuppgifter, och är trygg med att arbeta självständigt. För oss är det mycket viktigt att ditt beteende samspelar med SCAs kärnvärden: respekt, högklassighet och ansvar. Du är noggrann som person och trivs när det är ordning och reda. Du har utbildning på minst gymnasienivå eller motsvarande och du har god datorvana. För att kunna köra truck hos oss krävs att du har B-körkort och har du truckkort sedan innan är det en stor fördel. Har du dessutom erfarenhet av liknande arbete inom produktion och/eller har erfarenhet av truckkörning ser vi det som extra meriterande.
Vad erbjuder vi dig?
Du blir anställd efter behov så din arbetstid varierar. Det kan både handla om att bli inkallad med kort varsel för att täcka upp vid frånvaro, utbildning eller liknande men också att gå in på längre vikariat för ordinarie personal. Du kommer jobba i ett team med engagerade kollegor och i ett företag som har en stark framtidstro och hållbarhet som ledstjärna.
Hos oss får du stora möjligheter att växa och utvecklas. Vi uppmuntrar till kompetensutveckling, till att ta ansvar och till att du förverkligar dina idéer. På SCA är vi måna om varandra och vi erbjuder ett öppet, stöttande arbetsklimat. Vi förstår också vikten av ett hållbart arbetsliv.
Som anställd hos oss får du jobba med den allra senaste tekniken och vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle. Våra skogar och de produkter vi sätter på marknaden bidrar med en klimatnytta större än utsläppen från Sveriges alla personbilar under ett år. Vi tar vara på precis varje del av de träd som vi avverkar och producerar produkter från skogen som bidrar till att motverka klimatförändringarna. Att göra skillnad på riktigt ger arbetet en extra dimension.
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten och rekryteringsprocessen: Malin Granzell, HR Business Partner, tel: 060-19 34 13, malin.granzell@sca.com
Facklig företrädare: GS Markus Kamél, tel: 060-19 39 09, markus.kamel@sca.com
Sista ansökningsdag är: 2025-09-07. Observera att urval och intervjuer sker löpande.
