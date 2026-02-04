Jobba extra på MQ, Hemtex och Lindex!
Retail Staffing Sverige AB / Butikssäljarjobb / Uddevalla Visa alla butikssäljarjobb i Uddevalla
2026-02-04
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Retail Staffing Sverige AB i Uddevalla
, Munkedal
, Trollhättan
, Stenungsund
, Sotenäs
eller i hela Sverige
Nu söker vi fler Polare till vår olika butiker i området runt Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. Som Polare är du anställd av oss på Retail Staffing och arbetar på uppdrag för någon av våra kunders butikskedjor. Du blir kopplad till en butikskedja och ambulerar mellan kedjans olika butiker vid behov. Du bokar dig själv snabbt och enkelt via vår app på de arbetspass som passar dig och ditt schema. Vi arbetar med butiker så som MQ, Hemtex, Lindex mfl.
Som säljare är du delaktig i butikens alla ordinarie arbetsuppgifter såsom försäljning i kassan och på golvet, kundservice, lager samt plock. Som säljare ger du alltid en god kundupplevelse. Du är utåtriktad och arbetar aktivt med kundmöten. Du tar personligt ansvar och arbetar i team med dina kollegor i butiken.
Erfarenhet/kvalifikationer
Det är ett krav enligt kollektivavtalet vi följer att du har en annan huvudsaklig sysselsättning i minst ett år framöver. Detta i form av studier på minst 50%, deltidsjobb på minst 50% (behovs- eller timanställning räknas inte), alternativt är egen företagare med aktiv f-skatt.
Du har en fullgjord gymnasieutbildning
Du har tidigare arbetat som butikssäljare med personlig försäljning inom detaljhandeln
Du ska kunna arbeta minst 2 pass på vardagar dagtid per vecka, utöver detta finns även möjlighet att jobba helg- och kväll
Du kan arbeta oregelbundna tider och kan hoppa in med kort varsel
Du har goda språkkunskaper i svenska och engelskaPubliceringsdatum2026-02-04Dina personliga egenskaper
Du är driven och motiveras av försäljning och kundmöten
Du tycker det är utvecklande att arbeta i olika butiker
Du är en lagspelare som trivs bra i nära samarbete med kollegor
Du är flexibel och trivs med att inte ha ett fast schema
Du trivs med att arbeta i högt tempoSå ansöker du
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Pga GDPR kan vi endast ta emot ansökningar via denna annons eller vår hemsida retailstaffing.se. Ansökningar skickade via mail registreras inte.
Vänta inte med din ansökan då vi intervjuar och anställer löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Retail Staffing - "We love retail"
Vi samarbetar med flera butikskedjor inom rekrytering och bemanning av butikssäljare och har idag pooler på olika orter i Sverige.
Vi erbjuder våra kandidater att arbeta i världens bästa bransch som uthyrd via vår butikspool.
Retail Staffing Sverige AB är medlem i kompetensföretagen Almega och följer alla gällande kollektivavtal.
Retail Staffing - "We love retail" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Retail Staffing Sverige AB
(org.nr 556978-3219)
451 76 UDDEVALLA Arbetsplats
Retail staffing - Bemanning&Rekrytering inom Butik/E-commerce/Event/Pop-Up/Kundtjänst Kontakt
Felicia Jonsson felicia.jonsson@retailstaffing.se 0708645800 Jobbnummer
9723951