Jobba extra på lager i Örebro!
Social attitude AB / Lagerjobb / Örebro Visa alla lagerjobb i Örebro
2026-02-20
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Social attitude AB i Örebro
, Eskilstuna
, Västerås
, Norrköping
, Karlstad
eller i hela Sverige
Vill du ha ett extrajobb där du håller igång, får saker gjorda och slipper stirra på klockan hela dagen? Då kan detta vara din nästa grej! Jobbhuset söker nu en pålitlig person som vill hoppa in extra på vår kunds lager i Örebro. Du ser till att ordrar plockas, paket packas och att allt fortsätter rulla som det ska
Ingen erfarenhet? Ingen fara! Har du viljan och rätt inställning, så fixar vi resten tillsammans.
Det här får du:
Flexibla pass som funkar med ditt schema
Ett team som jobbar tillsammans och hjälper varandra
Ett extrajobb där du håller dig aktiv och dagarna går snabbt
Det här behöver du bidra med:
Att du är pålitlig och tar ansvar
Att du trivs med praktiskt arbete
Att du kan prata svenska eller engelska
Att du är redo att börja inom kort
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att välkomna nästa tillskott i Örebro
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Social attitude AB
(org.nr 559172-4397), https://jobbhuset.se/ Arbetsplats
Jobbhuset Jobbnummer
9753448