Jobba extra på lager i Morgongåva
Insitepart AB / Lagerjobb / Enköping
2026-05-25
Vänligen notera att ett krav för den här tjänsten är att du som söker har en annan sysselsättning. Det kan exempelvis vara studier på 100% eller annat jobb på minst 50%.
Dina Arbetsuppgifter och Profil
Vi söker lagerpersonal som vill jobba extra till vår kund Adlibris med verksamhet i Morgongåva. Arbetet sker på ett modernt AutoStore-lager i en tempofylld miljö med fokus på effektivitet och noggrannhet. Det krävs att du ska kunna arbeta minst 2st dagar i vecka under dagtid eller kväll.
Dina arbetsuppgifter består av sedvanliga lageruppgifter såsom inleverans, orderplock och packning, med stöd av AutoStore-system.
Arbetstid: Vardagar kl. 07:00-16:00 eller 16:00-23:52.
Krav och meriter:
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Kunna arbeta minst 2-3 dagar i veckan.
Är noggrann, strukturerad och trivs i en tempofylld arbetsmiljö
Gärna har erfarenhet av lagerarbete (meriterande)
Har truckkort (meriterande)
Är detta din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7791670-2017024". Arbetsgivare Insitepart AB
(org.nr 559024-5048), https://jobb.insitepart.se
745 34 ENKÖPING
Insitepart Jobbnummer
9927348