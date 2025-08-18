Jobba Extra På Kicks I Rosersberg
Insitepart AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-08-18
Dina Arbetsuppgifter och Profil
Vi har behov av duktiga och flexibla medarbetare! Vi söker dig som vill jobba extra båda dags och kvällsskift. Här kommer du få arbeta i härligt gäng med människor och goda utvecklingsmöjligheter. Som person tror vi att du gillar att arbeta i tempo och gärna tar dig an nya utmaningar. Om detta låter som något för dig, tveka då inte att söka redan idag! På lagret kommer du att arbeta med sedvanliga uppgifter inom lager, såsom inleverans, orderplock och packning.
Arbetstiderna är förlagda vardagar kl07:00-22:50. Viktigt att man kan jobba både dags och kvällsskift.
KICKS har även öppet på helgen vid behov.
Villkor Man ska kunna jobba både dags- och kvällsskift
Flytande svenska i tal och skrift är ett krav
Insitepart tillämpar utdrag ur brottsregistret hos de kandidater vi väljer att anställa
Truckkort är meriterande
Är detta din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Insitepart AB
(org.nr 559024-5048), https://insitepart.se/ Arbetsplats
Insitepart Jobbnummer
9463087