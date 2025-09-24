Jobba extra och helg hos oss på Bäckbacka

Bäckbacka Röbäck AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå
2025-09-24


Bäckbacka söker helg- och extrapersonal
Vill du arbeta extra inom äldreomsorgen och vara en del av ett härligt och glatt arbetslag?
På Bäckbacka i Röbäck erbjuder vi hemtjänst och särskilt boende där vi sätter närhet, respekt och ömsesidighet i centrum.
Vi söker nu dig som vill arbeta extra - främst helger men även vid behov. Du får arbeta i en trivsam och hemlik miljö tillsammans med engagerade kollegor som alltid gör sitt bästa för våra kunder.
Vi söker dig som:
Har B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Är lyhörd, ansvarstagande och har ett varmt bemötande
Gärna har undersköterskeutbildning/erfarenhet av äldreomsorg/hemtjänst (men det är inget krav)

Hos oss blir du en del av en arbetsplats med god gemenskap och högt i tak, där vi stöttar varandra och har roligt på jobbet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: info@backbacka.se

Arbetsgivare
Bäckbacka Röbäck AB (org.nr 559021-9381), https://www.backbacka.se/
Grundläggarvägen 9 (visa karta)
904 40  RÖBÄCK

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9524733

