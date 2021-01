Jobba extra med kundsupport för en spännande e-handelsaktör i Gö - New Terms ABs kund - Butikssäljarjobb i Göteborg

New Terms ABs kund / Butikssäljarjobb / Göteborg2021-01-15Vi på Jappa söker nu efter positiva personer som vill jobba extra med att leverera förstklassiga kundtjänstupplevelser för en av våra snabbt växande e-handelskunder.Vår kund är verksamma inom försäljning av köksredskap och inredning. De expanderar just nu kraftigt sin e-handel - och de behöver nu öka sin kundtjänst.Som kundtjänstmedarbetare hos vår kund kommer du att besvara frågor som inkommer via olika kanaler till kunden. Frågorna kan beröra produkter, återbetalningar, returer mm. Kvaliteten på företags kundtjänst har stor påverkan på hur nöjda kunderna blir. Vi strävar därför efter att hitta personer som kommer att ge vår kunds kunder en bra upplevelse och ett bra bemötande.Arbetet är primärt på deltid och sker vid behov.Vi söker dig som är flexibel OCH strukturerad. Du gillar verkligen att hjälpa andra och har förmågan att anpassa dig till olika kunders frågeställningar och på ett trevligt sätt komma till korrekt avslut.Mängden inkommande kundfrågor varierar över tid, varför du behöver kunna anpassa ditt arbetstempo för att kunna hålla en jämn, hög servicenivå.Detta är det perfekta jobbet för dig som exempelvis är student och som utöver en extrainkomst vill bygga ett attraktivt CV inom e-handelsbranschen.Omgående start.2021-01-15Som lägst gymnasiekompetensMinst 1 års erfarenhet av kundservicearbete - meriterande om du arbetat med e-handel samt arbetat med kundservice.Utmärkt kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska och engelska, övriga språk är ett plus.Du ska ha jobbat i något av de system som idag används för kundtjänstarbete inom e-handeln, exempelvis Zendesk eller Visma, och vara bekväm i minst en plattform.Glöm inte att lägga till rollen "Kundtjänst och Support" i Jappa för att kunna bli hittad av kunden.********************************************Jappa är den nya lösningen för extraarbete. Du som söker efter extraarbete lägger upp din profil på Jappa och har därefter möjlighet att bli kontaktad av företag som vill anlita dig för extraarbete på dina villkor. Du anger själv din tillgänglighet, var du vill jobba och vilka löneanspråk du har.TIPS: Vi har märkt att våra kundföretag hellre anlitar personer som har väl ifyllda profiler och som motiverar varför de passar just i den roll de lagt upp sig på. Kontakta oss på Jappa på chatten som finns på www.jappa.jobs om du vill ha hjälp att förbättra din profil.OBS - ansökan sker genom att du registrerar din profil och din önskade roll på www.jappa.jobs. Jappa tar inte emot CVn eller ansökningar via email, dvs på det gammalmodiga sättet. Vi på Jappa strävar efter att erbjuda våra kunder personal som verkligen gör positiv skillnad i deras verksamheter.#jobbjustnuSista dag att ansöka är 2021-02-14New Terms ABs kund5526525