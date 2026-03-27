Jobba extra hos MQ, Lindex, Hemtex, mfl.
2026-03-27
Vill du arbeta extra som butikssäljare hos en ledande butikskedja med flexibilitet att själv välja arbetspass?
Om rollen:
Vi på Retail Staffing söker nu butikssäljare som kan arbeta extra vid behov på MQ, Lindex eller Hemtex olika butiker i Göteborgsområdet. Som anställd hos Retail Staffing kommer du att arbeta på uppdrag för en av dessa butikskedjor, men du arbetar på flera olika butiker inom samma kedja i vår butikspool.
Du väljer själv när du vill arbeta genom att boka dig på pass via vår smidiga app. Det ger dig stor flexibilitet att anpassa jobbet efter ditt schema. Arbetsuppgifterna inkluderar personlig försäljning på golvet, att vara behjälplig vid provrummen, kassaarbete, lagerarbete och en hög nivå av kundservice. Du är en viktig del av teamet och ser till att varje kund får en positiv upplevelse i butiken.
Viktig information:
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Du kan antingen vara student eller deltidsarbetande på minst 50%, alt. egenföretagare med aktiv F-skatt. Detta är ett krav enligt vårt kollektivavtal och vi kommer inte kunna ta dig vidare i denna rekryteringsprocess om du ej uppfyller något av dessa krav.
Vi söker dig som:
Har en huvudsaklig sysselsättning i minst ett år framöver
Har tidigare erfarenhet av personlig försäljning inom detaljhandeln
Kan arbeta minst två pass på vardagar dagtid i veckan, med möjlighet att även jobba kvällar och helger
Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel
Trivs med att arbeta snabbt och effektivt i en dynamisk miljö
Samarbetar gärna med kollegor och bidrar till en god teamkänsla
Uppskattar variation och ser det som lärorikt att jobba i olika butiker.
Du har goda språkkunskaper i svenska och engelska
Har en fullgjord gymnasieutbildning
Vad vi erbjuder:
Möjligheten att jobba för en av Sveriges mest välkända butikskedjor
Flexibilitet att anpassa jobbet efter ditt schema via vår app
Ett varierande arbete där du får träffa nya människor och arbeta i olika butiker Publiceringsdatum2026-03-27Så ansöker du
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
I samband med rekryteringen till tjänsten som säljare kan en bakgrundskontroll via extern part komma att genomföras för att säkerställa att kandidatens profil överensstämmer med Retail Staffings och våra butikskedjors värdegrund.
Pga GDPR kan vi endast ta emot ansökningar via denna annons eller vår hemsida retailstaffing.se. Ansökningar skickade via mail registreras inte.
Vänta inte med din ansökan då vi intervjuar och anställer löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi samarbetar med flera butikskedjor inom rekrytering och bemanning av butikssäljare och har idag pooler på olika orter i Sverige.
Vi erbjuder våra kandidater att arbeta i världens bästa bransch som uthyrd via vår butikspool.
Retail Staffing Sverige AB är medlem i kompetensföretagen Almega och följer alla gällande kollektivavtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
(org.nr 556978-3219)
411 04 GÖTEBORG
Retail staffing - Bemanning&Rekrytering inom Butik/E-commerce/Event/Pop-Up/Kundtjänst Kontakt
Felicia Jonsson felicia.jonsson@retailstaffing.se 0708645800 Jobbnummer
9822646