Jobba direkt efter studenten - Fast lön + bonus
Key Solutions AB / Säljarjobb / Kungsbacka
2026-04-17
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Key Solutions AB i Kungsbacka
Du tar studenten - men vad händer sen?
Hos oss kan du börja jobba direkt, utan krav på erfarenhet, och få en start där du utvecklas, tjänar pengar och bygger något som tar dig vidare.
Vi söker nu säljare till Key Solutions med start i juni. Här blir du en del av ett team där du lär dig försäljning från grunden, arbetar mot tydliga mål och utvecklas i takt med att du själv vill framåt.
Vilka är Key Solutions?
Key Solutions är en av Sveriges ledande tillväxtpartner med över 200 medarbetare och samarbeten med varumärken som Google, Telia och E.ON.
Sedan starten 2008 har vi utbildat över 6 000 säljare som tillsammans har levererat mer än 1 000 000 kunder till företag på starkt konkurrensutsatta marknader.
Årets #1 Partner:
Vi har flera gånger blivit utsedda till Årets Säljpartner av marknadsledande varumärken som Telia, Eon och Tele2.
En av Sveriges bästa arbetsplatser
Vi har i 14 år i rad blivit utsedda till en av Sveriges bästa arbetsplatser enligt Great Place to Work® och rankades senast som en av de främsta i Sverige.
Vad innebär rollen?
Som säljare arbetar du med både nya och befintliga kunder. Du bygger relationer, för dialoger och bidrar till affärer i det dagliga arbetet.
Du arbetar tillsammans med ett team där ni sätter mål, följer upp resultat och utvecklas tillsammans. Samtidigt får du stöd av erfarna kollegor och ledare genom hela din utveckling.
Vad får du hos oss?
Fast månadslön + marknadens bästa bonusar
Möjlighet att utvecklas och ta nästa steg inom företaget
Prisbelönt utbildning inom försäljning och ledarskap
Konferensresor till t.ex. Barcelona, Mexiko och Sydafrika
Möjlighet till tjänstebil
Vi söker dig som:
• Vill börja jobba direkt efter studenten
• Är nyfiken och vill utvecklas
• Gillar att arbeta mot mål och se resultat
• Trivs i ett team där man stöttar varandra
Ingen tidigare erfarenhet krävs.
Varför börja här efter studenten?
Hos oss börjar många direkt efter studenten eller utan tidigare erfarenhet inom försäljning och utvecklas snabbt i takt med att de själva vill framåt. Redan efter en tid tar flera ett större ansvar, stöttar nya kollegor och växer in i roller där de är med och driver teamet framåt. Några av våra främsta säljare och ledare började exakt där du är nu - det är en naturlig del av hur vi bygger vår organisation.
Under din första tid hos oss utvecklar du:
• Självförtroende
• Kommunikationsförmåga
• Affärstänk
• Förmågan att arbeta mot mål
• och givetvis dina försäljningskunskaper
En plats att växa på
Hos oss blir du en del av ett engagerat team med över 200 kollegor i Stockholm, Göteborg och Helsingfors. Du får rätt förutsättningar, tydliga mål och stöd längs vägen.
Låter detta som något för dig?
Ansök via vår webbplats eller skicka in en kort presentation om dig själv till: jobb@keysolutions.se
Inget formellt CV behövs - berätta istället om dig själv!
OBS! Spana in våra sociala medier: https://linktr.ee/keysolutionsse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7593240-1953810". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Key Solutions AB
(org.nr 556794-1173), https://jobb.keysolutions.se
Nellickevägen 22 (visa karta
)
412 63 GÖTEBORG
Key Solutions - A Place to Grow
Oskar Lindén 031-7993458
9862264