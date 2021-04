Jobba deltid som projektledarassistent inom tech - Sprio AB - Supportteknikerjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Sprio AB

Sprio AB / Supportteknikerjobb / Stockholm2021-04-15Är du ute efter ett deltidsjobb vid sidan av dina studier eller vid sidan av en annan huvudsaklig sysselsättning? Är du samtidigt en glad prick som tycker om projektledning, människor och IT? Sprio söker nu en assisterande projektledare på 50% till ett mindre konsultföretag inom tech!Dina arbetsuppgifter kommer främst bestå av att stötta upp och bistå konsulten i dennes vardagliga arbete. Du kommer därmed vara din konsults högra hand och ni kommer tillsammans att representera företagets arbete och visioner utåt. På så sätt är det viktigt att du kan föra dig i olika situationer och att du samtidigt har glimten i ögat och utstrålar energi till din omgivning.Om rollen:Assistera och dokumentera vid workshopsFöra protokoll under mötenTesta affärsverktygetSkriva manualerFörbereda webinariumFota och hantera sociala medierHantera supportärenden över telefon och mailArbeta i ExcelVi söker dig som:Van att arbeta med CMSTidigare projektledarvanaTrivs i sociala sammanhang och är positivÄr strukturerad, noggrann och lösningsorienteradMeriterande med universitetsutbildning inom ekonomi, IT eller annan relevant inriktningHar mycket goda kunskaper i Officepaketet, främst ExcelÄr flytande i tal och skrift på svenska och engelskaDina arbetstider kommer huvudsakligen att vara vardagar, men det finns möjlighet till viss flexibilitet i att jobba utefter andra tider/dagar.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-15Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-10-02Sprio AB5693846