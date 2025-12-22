Jobba abonnemangssäljare på Cypern
2025-12-22
Om rollen
Drömmer du om att kombinera karriär med en härlig Medelhavslivsstil? Som säljare hos iSales får du arbetsdagar som startar 10:45 - perfekt för träning, havsbad eller en lugn morgon i solen. I ditt dagliga arbete kontaktar du befintliga och potentiella kunder via telefon och erbjuder mobilabonnemang för en av Sverige främst mobiloperatörer. Ditt fokus ligger på att förstå kundens behov, presentera smarta lösningar och bygga långsiktiga kundrelationer.
Hos oss arbetar du mot tydliga mål och får ständig coachning, utbildning och stöttning av ett team som lyfter dig varje dag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Vi söker dig som:
Är kommunikativ, driven och trivs i ett högt tempo
Tycker om sociala miljöer och vill växa inom försäljning
Kan flytta till Cypern omgående.
Kan arbeta heltid, måndag-fredag
Har erfarenhet av försäljning (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder:
Grundlig säljutbildning som ger dig alla verktyg för att lyckas.
Genrös provisionsmodell med goda förutsättningar för hög lön
En positiv arbetsmiljö med tävlingar, aktiviteter och härliga kollegor
Över 300 soldagar om året - perfekt för en aktiv livsstil
Tillgång till statlig sjukförsäkring som täcker medicinsk vård.
Om iSales & Cypern
Vårt kontor ligger i det snabbt växande området Zakaki, nära Limassols marina. Här finns allt du behöver alltifrån moderna bekvämligheter, shopping i MyMall och ett stort utbud av restauranger. Med närhet till stadskärnan finns alltid något att göra på fritiden.
iSales grundades för över 20 år sedan med målet att hjälpa Sveriges ledande varumärken att nå sina säljmål och att ge ambitiösa människor en stark start i karriären. iSales är idag ett av Sveriges mest innovativa telemarketingföretag, med en kultur präglad av utveckling, modern teknik och tydlig vision: att skapa framgång och framtidsmöjligheter för både våra uppdragsgivare och våra medarbetare.
Plats: Cypern, Zakaki (Limassol)
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
