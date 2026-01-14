Jobb- och utbildningscoach - Göteborg
Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten / Personaltjänstemannajobb / Göteborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Göteborg
2026-01-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten i Göteborg
, Kungsbacka
, Borås
, Trollhättan
, Varberg
eller i hela Sverige
Folkuniversitetet genomför på uppdrag av Arbetsförmedlingen tjänsten Rusta och Matcha 2. Tjänstens mål är att stärka individer och matcha dem till arbete eller studier. Vi är det lilla bolaget med den stora organisationen bakom oss. Det ger oss starka krafter att hjälpa våra partners att kompetensförsörja, breddas och utvecklas.Folkuniversitetet Uppdrag Väst är en del av Folkuniversitetet, en av Sveriges ledande utbildningsanordnare. Folkuniversitetet drivs i stiftelseform och utan vinstintressen.Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Jobb- och utbildningscoachen är den som arbetar närmast deltagarna och en central uppgift är att motivera, coacha och rusta deltagaren till arbete eller studier. Coachen ska aktivt söka upp arbetsgivare och koppla dessa till enskilda deltagare för matchning till anställning och till Folkuniversitetets gemensamma nätverk. Coachen ska även dokumentera sitt arbete och kundrelationer i relevanta system för uppdraget och Folkuniversitetet.
Coachen har utöver ett helhetsansvar för deltagarens väg till arbete, studier och praktik ett ansvar för att öka arbetsgruppens möjligheter att nå resultat avseende studier och arbete. Detta innebär att följa både deltagarens individuella process och de administrativa och ekonomiska arbetsuppgifter kopplade till denna samt arbetsgruppens kontaktbehov. Samarbete med andra handledare och funktioner är avgörande.
Coachen ansvarar för att strukturera upp såväl innehåll i de aktiviteter som sker på Folkuniversitetet som deltagarens övriga tid med syfte att åstadkomma hög och relevant aktivitet med ökad grad av egna initiativ enligt framtagna individuella planer.
Coachen ska utöver individuell handledning kunna leda gruppaktiviteter om bland annat
Arbetsmarknad
Utbildningssystem
Gynnsamma vägar till studier och arbete
Din kompetens och bakgrund
Vi söker dig med akademisk utbildning om minst två års heltidsstudier och minst ett (1) års dokumenterad yrkeserfarenhet av coachande samtal på minst 50 % av en heltid.
Som person är du trygg, inkännande och empatisk. Du behöver vara bestämd och målinriktad på ett ödmjukt sätt, alltid med deltagarens bästa i fokus.
Du behöver vara insatt i villkoren för de yrkesgrupper du coachar och vara intresserad av omvärldsbevakning. Du behöver känna dig trygg i att coacha deltagare inom olika branscher och ha förmågan att snabbt sätta dig in i områden där du kanske inte har så mycket kunskap sedan tidigare. Det är viktigt att du tycker om att ta externa kontakter för att hjälpa deltagaren framåt.
Det administrativa arbete som ingår i jobbet är en del av verksamheten och det är viktigt att du förstår och tar ansvar för att också det blir gjort. Som coach på Folkuniversitetet förväntas du ha förmågan att individanpassa din vägledning och locka fram varje individs potential. Det är viktigt att du är van att arbeta självständigt såväl som i samverkan med andra och att du har en lösningsorienterad inställning.
Du ska vara flexibel, lyhörd och strukturerad och du förväntas delta aktivt i arbetslagets gemensamma arbete. Vi förutsätter att du delar vår syn på människors lika värde och rätt till kunskap.
Anställningsform
Tjänsten är visstid 1 år med möjlighet till förlängning, 100%
Placering Göteborg.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast 2026-01-31 via vår e-rekrytering.
Vi tillämpar löpande rekrytering och tillträde så snart som möjligt.
I ditt personliga brev beskriver du hur du har bidragit till att deltagare gått vidare till arbete eller studier och vilka resultat du kan visa på från tidigare uppdrag. Ge gärna exempel på mål, utfall och hur du arbetat för att nå dem.
I din ansökan behöver du bifoga följande för att vi ska kunna behandla din ansökan:
Betygsdokument som styrker att du uppfyller kravet på minst två års heltidsstudier på akademisk nivå i ansökningsformuläret under "CV/dokument".
Intyg från tidigare arbetsgivare att du har arbetat minst ett (1) års dokumenterad yrkeserfarenhet av coachande samtal på minst 50 % av en heltid i ansökningsformuläret under "CV/dokument".
Vid frågor är du välkommen att ta kontakt via e-post.
För mer information och frågor
Operativ chef: Patrik Hester, patrik.hester@folkuniversitetet.se Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
, http://folkuniversitetet.se/ Arbetsplats
Folkuniversitetet Kontakt
Operativ chef
Patrik Hester patrik.hester@folkuniversitetet.se Jobbnummer
9682942