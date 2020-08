Jobb som dansktalande kundtjänstmedarbetare i Stockholm - Manpower AB - Butikssäljarjobb i Uppsala

Manpower AB / Butikssäljarjobb / Uppsala2020-08-26Just nu söker vi på Manpower dig som vill ta dig an ett uppdrag hos en av våra kunder i läkemedelsbranschen. Fördelen med att vara anställd hos oss är att du får trygghet och stabilitet samtidigt som dina arbetsdagar blir väldigt omväxlande. Välkommen med din ansökan!Det här är ett konsultuppdrag som varar sex månader. Du kommer att vara anställd av Manpower men arbeta hos vår uppdragsgivare.Att arbeta som konsultI den här rollen kommer du att arbeta med datahantering, kundsupport och service. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att administrera och hantera ärenden du ansvarar för, ta emot inkommande samtal och mejl och ge professionell service och support. Du kommer att arbeta på ett spännande och globalt företag i Stockholm som är verksamt inom läkemedelsbranschen och uppdraget kommer att vara sex månader.Är du rätt person för jobbet?Den här tjänsten passar dig som tycker att det är spännande att arbeta med datahantering, kundsupport och service. Du har en fallenhet för att prata med olika typer av människor och en genuin vilja att göra ett bra jobb. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete inom kundtjänst, administrativt arbete och ordermottagning.ErbjudandeRent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU.Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.Ansök redan idag!Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta uppdragsbaserat hos Johnson & Johnson. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Viktor Nordkvist på telefonnummer: 072-202 17 95 eller via e-post: viktor.Nordkvist@manpower.se . Vi arbetar med löpande urval och kommer att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt kandidat, ansök därför så snart som möjligt.Vi ser fram emot att höra från dig!Om ManpowerManpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.Varaktighet, arbetstidHeltid Temporary2020-08-26Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2020-09-16Manpower AB5334230