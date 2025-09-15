Jobb inom sälj, order och backoffice
The Place AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-09-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The Place AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi är glada att se en ökad efterfrågan från våra kunder inom sälj, order och backoffice. Därför söker vi nu dig som vill arbeta inom detta område som tex innesälj, servicekoordinator, backoffice, eller liknande. Vi söker dig som vill vidare till nya utmaningar och spännande uppdrag och som kan starta i gång under hösten!
På The Place hjälper vi våra kunder både med rekryteringsuppdrag och när de behöver få in en grym konsult under en period. Skulle du vara intresserad av att bli en del av vårt kompetensnätverk inom just backoffice, order och sälj? Då är första steget att du svarar på den här annonsen!
Kvalifikationer
Just nu söker vi söker dig som har intresse för och/eller kunskaper inom något eller några av följande områden:
Administrativ hantering och uppföljning av kundärenden
Order- och fakturahantering samt kunduppföljning
Kommunikation med kunder via telefon, e-post och digitala kanaler
Bygga och utveckla kundrelationer genom service, rådgivning och merförsäljning.
Som person letar vi efter dig som är strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad. Du är dessutom en lagspelare som är social, kommunikativ och ger professionellt bemötande.
Vilka system har du jobbat med? Berätta gärna i din ansökan! Har du specifika önskemål om geografiskt område, bransch, heltid eller deltid eller annat, skriv gärna det i din profil!
Hur processen går till
Det första steget är att du skickar in din ansökan, det går snabbt, ladda upp ditt CV och fyll i hur vi får tag på dig. Du blir nu sökbar för mig och mina kollegor som jobbar med rekrytering inom området. För dig som går vidare i processen kan nästa steg bli en kort telefonintervju för att komplettera med vissa frågor eller ett digitalt eller fysiskt möte hos oss på vårt Place som ligger centralt i Stockholm. Vi använder oss utav testverktyg och utför personlighetstest och logiskt test på våra kandidater.
Kan ni garantera mig ett jobb?
Vi gör vårt allra bästa för att matcha ihop rätt kompetens med rätt företag i vårt nätverk. Vår ambition är att hitta rätt jobb till så många som möjligt men vi kan inte garantera det tyvärr.
Detta är en generell och proaktiv jobbannons och vi får in uppdrag löpande. Så vänta inte med att söka så att du inte missar något spännande jobb!
The Place - Where happy work happens
Låter detta intressant och du fortfarande vill söka jobbet? Bra - du som lyckas knipa platsen blir dessutom en del av The Place! Som medarbetare hos The Place erbjuds du kompetensnätverk, mentorskap och trygga villkor. I The Place har du en Worklife Partner som är intresserad av att följa och utveckla ditt arbetsliv över tid. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Place AB
(org.nr 556340-2758), http://www.theplace.se Arbetsplats
The Place Kontakt
Evelina Sehlberg evelina.sehlberg@theplace.se 0765-362701 Jobbnummer
9509806