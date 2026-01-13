JO söker rättssakkunniga
JO söker två eller flera hovrätts- eller kammarrättsassessorer för tidsbegränsad anställning på sexårsförordnande.
JO:s uppdrag är att granska att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar. Tillsynen är särskilt inriktad på att kontrollera att grundlagens krav på opartiskhet och saklighet iakttas liksom att den enskildes grundläggande fri- och rättigheter respekteras. Det främsta syftet med JO:s verksamhet är att främja rättssäkerheten i den offentliga förvaltningen. För information om JO:s verksamhet se www.jo.se.
Hos oss arbetar cirka 90 personer, varav ett 70-tal är jurister. Verksamheten är indelad i fyra tillsynsavdelningar, en enhet som stödjer ombudsmännen i uppdraget som nationellt besöksorgan samt en administrativ avdelning. Vid varje tillsynsavdelning finns två eller tre byråchefer med ansvar för sina respektive sakområden, ett tiotal rätts- eller ämnessakkunniga, två sekreterare.
JO erbjuder ett omväxlande och intellektuellt krävande arbete som innefattar kvalificerade juridiska bedömningar. Arbetet är självständigt, med eget ansvar för utredningen i de ärenden man handlägger. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av att utreda anmälningar från allmänheten och att själv besluta eller ge förslag till beslut i dessa ärenden. Det ingår även att delta vid inspektioner av myndigheter och att utarbeta yttranden över lagstiftningsremisser.
Arbetet som rättssakkunnig ställer höga krav på juridisk skicklighet, inklusive en mycket god analytisk förmåga. Du ska ha lätt för att snabbt identifiera juridiskt relevanta frågeställningar och ha förmåga att självständigt göra nödvändiga prioriteringar samtidigt som du besitter en hög prestationsförmåga. Du ska ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi förväntar oss att alla medarbetare ser till verksamhetens helhet och bidrar aktivt till dess utveckling.
Om anställningen: Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning på sexårsförordnanden. För dessa tillämpas löne- och förmånsavtalet för sakkunniga (specialister) och Villkorsavtal-T Riksdagsförvaltningen. Förutsättning för anställning är att du är tjänstledig från domstol.
Tillträde sker enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad i Stockholm i centralt belägna lokaler vid Kungsträdgården.
JO vill kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. När verksamheten tillåter ges möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan.
För upplysningar om tjänsten kontakta biträdande kanslichef Marcus Agnvall. Fackliga företrädare finns för SACO, Mattias Karlsson, och för ST, Lucie Andersson. De nås via växeln 08-786 51 00.
Skriftlig intresseanmälan, på svenska, med meritförteckning och de handlingar som åberopas ska senast den 3 februari ha kommit in till Riksdagens ombudsmän (JO), e-postadress rekrytering@jo.se
, eller per post till Riksdagens ombudsmän, Box 16327, 103 26 Stockholm. Uppge diarienummer "ADM 48-2026" i din ansökan.
På vår webbplats www.jo.se
finns information om hur vi behandlar personuppgifter.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
Skriftlig ansökan skickas till Riksdagens ombudsmän (JO), Box 163 27, 103 26 Stockholm.
