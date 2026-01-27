Jiab Söker Redovisningsansvarig
2026-01-27
Tjänsten innefattar redovisning, bokslut och rapportering för flera bolag, arbete nära ekonomiansvarig, verksamhetsansvariga och ledning. Är det du?
JIAB söker nu en redovisningsansvarig som kommer att vara bistå alla våra verksamheter i det dagliga och ha en viktig position nära ledningsgruppen. Du kommer att få ett övergripande ansvar för redovisningen i företagets koncernstruktur över ett flertal bolag och branscher. Att driva och säkerställa redovisningsprocesser, analyser och rapportering blir huvuduppgiften utöver ett tätt samarbete med ekonomiansvarig och ledning i olika relaterade frågor.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
• Ansvar för redovisningen för ett flertal bolag inom koncernen
• Upprättande av månadsbokslut, årsbokslut och rapportering
• Koncernredovisning
• Resultatuppföljning och ekonomiska analyser
• Stöd till organisationens olika bolag i ekonomirelaterade frågor
• Täta samarbeten med ledning och verksamhetsansvariga
• Arbete nära ekonomiansvarigKvalifikationer
• Erfarenhet som redovisningsekonom på ett större företag
• Erfarenhet från arbete på redovisnings- eller revisionsbyrå med liknande arbetsuppgifter är starkt meriterande
• Erfarenhet av personalansvar är meriterande
• Trygg inom bokslutsarbete och ekonomiska flöden
• Kunskap om K3 och koncernredovisning är meriterande
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• Vana att arbeta självständigt och driva processer framåt
Dina personliga egenskaper
• Ansvarstagande och noggrann
• Drivande och utvecklingsorienterad
• Nyfikenhet och vilja växa in i en mer senior roll
• Kommunikativ och trygg i samarbeten
• Strukturerad och analytisk
JIAB är en lokalt förankrad företagsgrupp i Norrbotten med verksamheter som stöttar regionens byggprojekt och utveckling - inom bygg, entreprenad, infrastruktur och fastigheter. I samma företagsgrupp finns även restaurangverksamheter. Hos oss är det nära till beslut, högt engagemang och en vardag där människor trivs och stannar länge. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: bjorn.lampinen@ifastigheter.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JI Bolaget AB
(org.nr 556543-2332)
Maskinvägen 17 (visa karta
)
972 54 LULEÅ Arbetsplats
Jiab Jobbnummer
9706113