Jernbro söker en passionerad VA-konstruktör

Som VA-konstruktör hos oss får du möjlighet att kombinera teknisk expertis med ett brett ansvarsområde. Du kommer att vara en nyckelspelare inom VA-systemens konstruktion och design och ha en tät dialog med både projektledning och kund. Förutom att arbeta med dimensionering och konstruktion kommer du även att ta ett större ansvar inom projektledning, teknisk kvalitetssäkring och kundrelationer. Du får vara med hela vägen - från tidig design till den färdiga anläggningen.
I rollen förväntar vi oss att du:
Dimensionerar och konstruerar VA-system för stora och innovativa industriprojekt.
Arbetar enligt relevanta standarder för rör, tryckkärl och cisternsystem.
Bidrar till kalkylering och kostnadsbedömning av projekt.
Agerar tekniskt stöd i både kommersiella dialoger och upphandlingar.
Regelbundet är ute på site och deltar i kund- och platsbesök för att säkerställa att allt flyter enligt plan.
Vem är du?
Vi söker dig som har en teknisk utbildning och en gedigen erfarenhet inom VA-konstruktion, helst i en industriell miljö. Du är en trygg och erfaren konstruktör med god kunskap om tekniska beräkningar samt standarder för tryckkärl, cisternsystem och VA-direktiv.
Som person är du självgående, lösningsorienterad och noggrann. Du trivs i en projektledande roll och vill vara nära verksamheten - både i arbetet på ritbordet och ute på site. Tjänsten kräver god kommunikativ förmåga och vi ser att du talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du ett varierande och utmanande arbete där du får använda din tekniska kompetens i en flexibel arbetsmiljö med frihet under ansvar och möjlighet till distansarbete. Du blir en del av ett engagerat team där vi stöttar och lär av varandra, samtidigt som du får möjlighet att arbeta nära kunder och bygga långsiktiga relationer.
Vi erbjuder:
En stimulerande och utvecklande roll där din tekniska kompetens är avgörande.
Ett team av engagerade och kompetenta kollegor.
Möjligheten att påverka och vara delaktig i stora industriprojekt från start till mål.
Flexibilitet i arbetsmiljön och möjlighet till distansarbete.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och göra skillnad i spännande projekt? Tveka inte att söka!
Ansökningsförfarande
I denna rekrytering samarbetar vi med Skill. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig rekryterare Matilda Ingeson, matilda.ingeson@skill.se
eller 0705-65 61 31
Urval sker löpande.
