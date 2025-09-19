Jensen Skolkök Söker Måltidsbiträde Till Vår Grundskola I Örebro
2025-09-19
JENSEN Kitchen, som är en del av JENSEN education, startade under hösten 2025 upp ett tillagningskök på vår skolenhet i Eskilstuna, som även ska leverera mat till våra enheter i Örebro. Köket kommer att tillaga 900 portioner lunch dagligen där 300 ska serveras på plats samt 600 ska levereras till Örebro. Vi söker nu därför ett engagerat måltidsbiträde som kommer att utgå från och arbeta på vår grundskola i Örebro.
Våra måltider lagas i vårt tillagningskök av kock och är högkvalitativa, näringsrika och varierade. Vi har ett hållbarhetstänk och arbetar aktivt för att ta tillvara råvarorna på bästa sätt. Utöver detta delar du våra tankar kring vikten av att värna barnens hälsa och välmående, bland annat genom att aktivt arbeta för att minska mängden raffinerat socker de får i sig.
Som del av kökspersonalen hos oss har du ett helhetsansvar för bland annat hygienen i köket och kvaliteten på de måltider som serveras på skolan, vilket du tar på största allvar. Utöver detta har du en stark önskan om att förgylla elevernas dag genom att erbjuda dem det "lilla extra" som ditt engagemang kring mat kan ge dem. Du är delaktig i förberedelse och prepp, lunchservering samt disk.Publiceringsdatum2025-09-19Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete i kök, samt utbildning/kunskaper i hygienisk hantering av mat och råvaror. Vi söker dig som brinner för service, samt dig som vill skapa en skolmatsal med restaurangkänsla. Tjänsten innefattar arbete i matsal under lunchen men även enklare kök sysslor samt disk stort plus om man har erfarenhet av egenkontroll och HACCP
Anställningsform
Tjänsten är en visstidsanställning t.o.m. 19 december 2025, med en tjänstgöringsgrad på 50%, där du arbetar 4h per dag. Start snarast eller enligt överenskommelse.
Din ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande. Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. Mer information om vår rekryteringsprocess hittar du på vår hemsida under lediga jobb.
Inom förskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten kan hämtas på www.polisen.se.
Beställ ditt utdrag redan idag, det tar upp till 14 dagar att få utdraget.
Första steget i vår rekryteringsprocess är att genomföra två tester (Mint och Matrigma). Testlänkar skickas på mail direkt efter inskickad ansökan och du får återkoppling på testerna direkt efter att du har genomfört dem.
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att arbeta hos oss, vänligen kontakta köksmästare Malin Widlund på malin.widlund@jenseneducation.se
Varmt välkommen med din ansökan!
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden - förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
