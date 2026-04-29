Jensen Skolkök Sickla Söker Köksmästare
2026-04-29
Hösten 2021 öppnade vi en nybyggd grundskola på Planiavägen i Sickla, Nacka kommun! Skolan har egen idrottshall, eget kök och alla specialsalar och är belägen i ljusa, nybyggda lokaler med närhet till kommunikationer, köpkvarter och grönområden. Skolan erbjuder plats för elever från f-klass till årskurs 9. Från vårt skolkök serverar och levererar vi totalt ca 2700 portioner dagligen.
Här får du vara med och skapa en skolrestaurang där hälsosam, god och näringsrik mat serveras till elever i både förskolan och grundskolan, samt våra pedagoger och lärare. Som köksmästare ansvarar du för att laga god, hälsosam och näringsriktig mat från grunden till vårt campus som när allt står klart kommer att servera ca 800 portioner lunch varje dag. Här får du chans att vara med och lägga grunden till många barns livslånga hälsosamma matvanor.
Vi söker nu dig som har ett brinnande intresse för en god, varierad och hälsosam kost från grunden. Du vill ge elever möjlighet till nya smakupplevelser och en känsla av att mat är både roligt och gott samt spelar en stor roll för hälsan!
Arbetet i köket är både självständigt och socialt, du är med och lagar maten samt är ute i matsalen för att prata om maten på ett engagerande sätt! Du är en viktig person och du ska känna dig som en del av JENSEN. Som kock är du kreativ och idérik samt tycker om att laga god hälsosam mat. Du är ansvarstagande och har lätt att kommunicera med både barn och vuxna. Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter av att arbeta i storkök. Du arbetar aktivt för att minska matsvinnet, höja andelen ekologiskt livsmedel och utveckla skolmåltiden.
Vi söker en ambitiös köksmästare som har goda ledaregenskaper samt ett positivt sätt att arbetsleda. Din bakgrund är minst 3-årigt gymnasium inom livsmedelsprogrammet/kockutbildning med minst tre års erfarenhet av yrket. I din roll som köksmästare driver du och ditt team vårt kök framåt, planerar matsedlar samt sköter beställningar samt följer upp att riktlinjer inom verksamhetsområdet följs. Du är ansvarig för att arbetet kring egenkontroll och HACCP sköts enligt lagar och förordningar.
Du ska ha kunskap om specialkost, säker mat och skollagens krav på näringsriktig mat. Du ska skapa en utvecklande och hållbar arbetsmiljö i köket inom satta ramar.
Du behöver ha god helhetsförståelse och se god service till matgästerna som en självklarhet. Vi förutsätter att du ser och bemöter kollegor och matgäster på ett trevligt och professionellt sätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du ska även ha god datorvana.
Som köksmästare hos oss har du ett fritt och självständigt uppdrag, du lägger själv matsedel utifrån de riktlinjer som finns. Du och ditt team lagar lunch och mellanmål samt sköter köket. Du är ansvarig för enhetens driftsresultat där du jobbar mot satta prognoser och nyckeltal, uppföljning av resultat och mål. Du behöver ha god kunskap i rapportsystem och känna dig trygg i köksekonomi
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering vid JENSEN grundskola Sickla. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. För denna tjänst tillämpar vi 6 månader provanställning.
Vi tar endast emot ansökningar via webben. Processen pågår löpande och kan komma att tillsättas innan tiden för annonsen löper ut. Mer information om vår rekryteringsprocess hittar du på vårhttps://www.jenseneducation.se/
under "Jobba med oss".
Första steget är att genomföra två arbetspsykologiska tester (Mint och Matrigma). Testlänkar skickas på mail direkt efter inskickad ansökan och du får återkoppling på testerna direkt efter att du har genomfört dem.
Inom förskola/skola måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten kan hämtas på https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/registerutdrag-arbeta-inom-skola-forskola/.
Beställ i god tid, det tar minst 14 dagar att få utdraget.
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att arbeta hos oss, vänligen kontakta verksamhetschef Petra Nilsson på petra.nilsson@jenseneducation.se
Varmt välkommen med din ansökan!
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden - förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jensen Education AB
(org.nr 556532-7201), https://www.jenseneducation.se/
131 54 SICKLA
