Jensen Skolkök Kåbo Söker Köksbiträde
Jensen Education AB / Restaurangbiträdesjobb / Uppsala Visa alla restaurangbiträdesjobb i Uppsala
2026-03-11
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jensen Education AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Sollentuna
eller i hela Sverige
År 2021 öppnade JENSEN education en helt ny grund- och förskola i Bro Mälarstrand, i Upplands-Bro kommun med tillhörande tillagningskök. Från tillagningsköket levereras mat dagligen till våra skolenheter runtom i landet - bland annat till Kåbo i Uppsala, där den här tjänsten är placerad. Du kommer att arbeta med att hjälpa till med för- och efterarbete kring frukost, lunch och mellanmål till barnen på förskolan och grundskolan, inklusive disk och viss städning av matsalen.
Våra måltider lagas i vårt tillagningskök av våra kockar och är högkvalitativa, näringsrika och varierade. Vi har ett hållbarhetstänk och arbetar aktivt för att ta tillvara råvarorna på bästa sätt. Utöver detta delar du våra tankar kring vikten av att värna barnens hälsa och välmående, bland annat genom att aktivt arbeta för att minska mängden raffinerat socker de får i sig.
Som del av kökspersonalen hos oss har du ett helhetsansvar för bland annat hygienen i köket och kvaliteten på de måltider som serveras på våra skolor, vilket du tar på största allvar. Utöver detta har du en stark önskan om att förgylla barnens dag på förskolan genom att erbjuda dem det "lilla extra" som ditt engagemang kring mat kan ge dem.Publiceringsdatum2026-03-11Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete i kök, samt utbildning/kunskaper i hygienisk hantering av mat och råvaror. Det är också viktigt för oss att du har ett driv att utvecklas inom din roll, att du vågar ta initiativ samt att du kan uttrycka dig väl på svenska i såväl tal som skrift.
Anställningsform
Tjänsten är en visstidsanställning på 87,5% (7h/dag) t.o.m. 16 augusti. Start snarast eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. Mer information om vår rekryteringsprocess hittar du på vår hemsida under lediga jobb.
Första steget, efter inskickad ansökan, i vår rekryteringsprocess är att genomföra två tester, Mint och Matrigma. Testlänkar skickas på mail och du får återkoppling på testerna direkt efter att du har genomfört dem.
Inom förskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten kan hämtas på www.polisen.se/.
Beställ i god tid, det tar minst 14 dagar att få utdraget.
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om tjänsten, vänligen kontakta köksmästare Hanna Sandberg på hanna.sandberg@jenseneducation.se
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden - förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jensen Education AB
(org.nr 556532-7201), http://www.jenseneducation.se/ Arbetsplats
Jensen Education Jobbnummer
9790878