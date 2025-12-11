Jensen Komvux Stockholm Söker Vårdlärare
JENSEN komvux är till för dig som vill utvecklas i din professionella roll och som vill bidra till att våra studerande når framgång. I din roll som lärare på JENSEN komvux får du möjlighet att, tillsammans med engagerade kollegor och närvarande chefer, utveckla och tillämpa studieformens möjligheter för vuxna. Du har stor frihet att utforma din undervisning på ett sätt som utmanar och utvecklar dina kursdeltagare. Nu söker vi en engagerad lärare som kan undervisa inom vård och omsorg!
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
• För dig som är behörig lärare finns möjlighet att ta fullt ansvar för undervisningen av våra elever som läser på distans eller i klassrum inom din ämneskombination.
• Motivera och coacha varje elev till goda studieresultat och en positiv kunskapsutveckling enligt nationella styrdokument.
• Ha god förmåga att hantera grupper med stor skillnad i förkunskapsnivå och individualisera upplägget i kursen för varje deltagare.
• Hantera administrationen kring en kurs utifrån uppsatta rutiner (exempelvis betygsättning, feedback till studerande, introduktion, salsprov etc).
• Aktivt bidra till affärsområdets/enhetens hela utveckling och ta ansvar för att verksamheten når sina mål.
Undervisning kommer att ske både i klassrum och på distans.
Du har relevant ämneskompetens och minst ett års erfarenhet som lärare. Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning inom aktuellt ämne på komvux.
Du har vana att arbeta med studerande med olika förkunskapsnivå och förmåga att hjälpa var och en att nå uppsatta mål. Du kan anpassa din kommunikation efter varje individ och har erfarenhet av att genomföra kurser med olika studietakt.
Du har ett stort engagemang och en drivkraft utöver det vanliga. Du undervisar på ett inspirerande sätt och engagerar dig i kursdeltagarna och i deras mål och har ett coachande förhållningssätt. Som person är du kreativ och öppen för nya idéer och synpunkter. Du är lyhörd, stresstålig och har hög ansvarskänsla. Eftersom vi har en tydlig hälsoprofil är du troligtvis inne på samma spår.
Anställningsform
Tjänsten är en behovsanställning på deltid med start enligt överenskommelse. Behovet kommer att öka över tid.
Din ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt kan tyvärr ej behandlas. Urval sker löpande, därför vill vi gärna ha din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 11/1. Tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Första steget i vår rekryteringsprocess är att genomföra två arbetspsykologiska tester. Efter inskickad ansökan får du två mejl direkt efter varandra med testlänkar. Återkoppling får du direkt efter genomförda tester. Har du inte fått något mejl med länk till tester, vänligen kolla i din skräppost då mejlet kan hamna där.
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om tjänsten, vänligen kontakta Ingela.fredriksson@jenseneducation.se
Vill du veta mer om hur det är att jobba på JENSEN komvux? Läs mer här!
Varmt välkommen med din ansökan!
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden - förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet. Ersättning
