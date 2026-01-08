Jensen Komvux Fridhemsplan Söker Lärarvikarier I No-Ämnen
Jensen Education AB / Gymnasielärarjobb / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb i Stockholm
2026-01-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jensen Education AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vi söker nu lärarvikarier till JENSEN komvux Fridhemsplan som kan undervisa i NO-ämnen på gymnasialnivå.
JENSEN vuxenutbildning är till för dig som vill utvecklas i din professionella roll och bidra till att våra studerande når framgång. Som lärare hos oss får du, tillsammans med engagerade kollegor och närvarande chefer, möjlighet att utveckla och tillämpa studieformens möjligheter för vuxna. Du har stor frihet att utforma din undervisning på ett sätt som utmanar och utvecklar dina kursdeltagare.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
• Undervisa både i klassrum och på distans.
• Som lärare ta fullt ansvar för undervisningen inom din ämneskombination.
• Motivera och coacha elever till goda studieresultat och en positiv kunskapsutveckling enligt nationella styrdokument.
• Anpassa undervisningen till olika förkunskapsnivåer och individanpassa upplägget.
• Hantera administration kring kursen (t.ex. betygsättning, feedback, introduktion, salsprov).
• Aktivt bidra till enhetens utveckling och arbeta för att verksamheten når sina mål.
Vi söker dig som:
• Är bosatt i Stockholm.
• Är flexibel med tider och kan rycka in med kort varsel.
• Studerar på högskola/universitet eller har lärarexamen.
• Har kompetens inom något av följande ämnen: naturkunskap, biologi, kemi och fysik, gärna i kombination med ett icke-NO ämne.
• Har minst ett års erfarenhet av läraryrket.
• Är administrativt lagd och förstår helheten kring administrativa uppgifter inom läraryrket.
• Meriterande är erfarenhet av undervisning inom komvux.
Du är van att arbeta med studerande på olika nivåer, kan anpassa din kommunikation och har erfarenhet av olika studietakter. Som person är du engagerad, inspirerande och coachande. Du är kreativ, lyhörd och ansvarstagande samt trivs i en miljö med högt tempo.
Anställningsform
Tjänsten är en timanställning med start enligt överenskommelse.
Din ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett CV i vårt rekryteringssystem. Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. Urval sker löpande, så inkom gärna med din ansökan så snart som möjligt. Mer information om vår rekryteringsprocess hittar du på vår hemsida under lediga jobb.
Första steget i vår rekryteringsprocess är att genomföra två arbetspsykologiska tester. Testlänkar skickas på mail direkt efter inskickad ansökan och du får återkoppling på testerna direkt efter att du har genomfört dem.
För att säkerställa en trygg arbetsmiljö för våra studenter genomför vi bakgrundskontroller. Därför behöver du som söker tjänsten kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola. Utdraget görs via polisen.se med digitalt BankID. Om du inte har BankID, så kan du beställa hem blanketten, gör detta så snart som möjligt då manuell hantering av blanketten tar lång tid.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten och hur det är att jobba hos oss, vänligen kontakta rektor Kettil Johansson på kettil.johansson@jenseneducation.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden - förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet. Ersättning
Timlön (individuell lönesättning) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jensen Education AB
(org.nr 556532-7201), http://www.jenseneducation.se/ Arbetsplats
Jensen Education Jobbnummer
9673000