Jensen Gymnasium Linköping Söker Studiehandledare På Arabiska
2025-09-09
JENSEN gymnasium Linköping är en teoretiskt och centralt belägen gymnasieskola endast 5 minuter från Resecentrum. Skolan präglas av framåtanda, fokus och utvecklingsdriv. Vi är en skola med plats för ca 180 elever med många traditioner som bidrar till vår härliga gemenskap med ett nära samarbete mellan elever, lärare och kollegor. Vi söker nu en studiehandledare som talar arabiska för en behovsanställning på ca 2h/vecka.
Träning för verkligheten och bildning är målet, är den röda tråden i hur vi utbildar våra elever. Vi har fokus på litteratur, läsande och skrivande som krävs för högre studier. Vi jobbar för att våra elever ska nå en hög kunskapsnivå och utveckla sitt tänkande - att tänka fritt och tänka stort - det är bildning för oss! Här får eleverna träning för verkligheten genom profilinfärgning i olika ämnen samt case tagna från verkligheten.
Vår företagskultur präglas av höga ambitioner, professionalitet, hälsoprofil och även en uttalad dresscode. Vi har en positiv teamkänsla där alla medarbetare bidrar i att ta ansvar för helheten. På vår senaste nationella medarbetarenkät rekommenderar hela 92% JENSEN som arbetsplats!Publiceringsdatum2025-09-09Kvalifikationer
Vi söker främst dig som kan hoppa in i verksamheten och bistå med studiehandledning på arabiska. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet och vi ser det som extra meriterande om du är kunnig inom matematik på gymnasienivå.
Anställningsform
Tjänsten är en timanställning vid behov (ca 2h/vecka) med start snarast eller enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad på JENSEN gymnasium Linköping.
Din ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt kan tyvärr ej behandlas. Urval sker löpande, därför vill vi gärna ha din ansökan så snart som möjligt.
Inom gymnasieskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget görs via polisen.se med digitalt BankID. Om du inte har BankID, så kan du beställa hem blanketten, gör detta så snart som möjligt då manuell hantering av blanketten tar lång tid.
Första steget i vår rekryteringsprocess är att genomföra två arbetspsykologiska tester. Testlänkar skickas på mail direkt efter inskickad ansökan och du får återkoppling på testerna direkt efter att du har genomfört dem.
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att jobba hos oss, vänligen kontakta rektor Sanna Roth på sanna.roth@jenseneducation.se
eller på telefon 073-773 19 18.
Vill du veta mer om hur det är att jobba på JENSEN gymnasium? Läs mer här! Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
