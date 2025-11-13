Jensen Gymnasium Göteborg Söker Skoladministratör
2025-11-13
JENSEN gymnasium Göteborg är beläget i ljusa, fina lokaler på Stora Nygatan. Vi är ett teoretiskt gymnasium och erbjuder ekonomi-, samhälls-, natur- och teknikprogrammet.
Nu söker vi en engagerad administratör med sinne för struktur. I rollen som administratör ansvarar du för administrationen på enheten. Dina viktigaste uppgifter är att utföra skolans rutiner kopplade till årshjul och det kontinuerliga systematiska kvalitetsarbetet samt att ge hög service till våra elever. Du arbetar i nära samarbete med rektor, samt övrig ledning och har daglig kontakt med elever och externa leverantörer. Du ingår även i JENSEN:s nätverk för administratörer och har regelbundna möten och avstämningar med övriga administratörer inom JENSEN.
Vår företagskultur präglas av höga ambitioner, professionalitet, hälsoprofil och även en uttalad dresscode. Vi har en positiv teamkänsla där alla medarbetare bidrar i att ta ansvar för helheten. På vår senaste nationella medarbetarenkät rekommenderar hela 92% JENSEN som arbetsplats!
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
• Elevadministration (Adelanet, Dexter, CSN, in- och utskrivning, skolpengsfakturering, betygsadministration, Busskort, Campus m.m.)
• Expeditionsfrågor, såsom svara i telefon, möta och stödja elever, besökare mm.
• Vikarieanskaffning
• Upprätta och sammanhålla ordning bland skolans blanketter, elev-, föräldra- och personallistor samt på skolgemensam dokumentation.
• Sammanhålla lokalansvar. I detta avhjälpa enklare åtgärdsbehov och initiera avhjälpande åtgärder vid större åtgärdsbehov via avtalade stödaktörer.
• Stödja rektor i administrativa frågor.
• Svara för inköp av förbrukningsmaterial och fakturahantering.
• Posthantering (dagliga postärenden, hantera leveranser till och från skolan).
• Löpande rapportering från skolan, internt och externt.
Vi söker en självgående administratör med erfarenhet från administrativt arbete i skola och/eller som skolvärd. Du har erfarenhet av samordningsuppdrag, expeditionsarbete och lokalansvar. Du har mycket goda IT-kunskaper och gärna erfarenhet av Adelanet och Dexter. Som person är du strukturerad, kommunikativ, initiativrik och serviceminded. Du har gott om tålamod och ett bra ordningssinne.
Anställningsform
Tjänsten är ett vikariat på ett år, med en tjänstgöringsgrad på 100%. Start 10 februari 2026, eller enligt överenskommelse.
Din ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt kan tyvärr ej behandlas. Urval sker löpande, därför vill vi gärna ha din ansökan så snart som möjligt.
Inom gymnasieskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget görs via polisen.se med digitalt BankID. Om du inte har BankID, så kan du beställa hem blanketten, gör detta så snart som möjligt då manuell hantering av blanketten tar lång tid.
Första steget i vår rekryteringsprocess är att genomföra två tester (Mint och Matrigma). Testlänkar skickas på mail direkt efter inskickad ansökan och du får återkoppling på testerna direkt efter att du har genomfört dem.
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att jobba hos oss, vänligen kontakta rektor Per Köhler på per.kohler@jenseneducation.se
eller på telefon 070- 494 32 72.
Vill du veta mer om hur det är att jobba på JENSEN gymnasium? Läs mer här!
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden - förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet.
