Jensen Grundskola Kvarnsjön Söker Fritidsledare
Jensen Education Aktiebolag / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Botkyrka Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Botkyrka
2026-06-23
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År 2020 öppnade vi en helt ny grundskola och förskola vid Kvarnsjön, i Botkyrka kommun. Vår skola erbjuder en miljö där studier är i fokus, samt ett rikt utbud av sporter och konst & kultur för alla åldrar. Skolan är belägen i ljusa och toppmoderna lokaler kring området Uttran i Tumba med direkt närhet till naturen. Skolan erbjuder plats från åk F-9.
JENSENs utbildningskoncept "Träning för verkligheten" genomsyrar all verksamhet. Vi är en arbetsplats med stark företagskultur där ordning och reda, hälsoprofil, formell dresscode och studiero är centrala begrepp. Vi kan erbjuda en stark teamkänsla med medarbetare som trivs och tar ansvar för helheten. På vår senaste nationella medarbetarenkät rekommenderar hela 93% oss som arbetsplats.
Bildning är målet. Vi fokuserar mycket på att utveckla elevernas förmågor inom läsning, skrivande och matematik. Vi undervisar för att våra elever ska nå en mycket hög kunskapsnivå och utveckla sitt eget tänkande. För oss är det självklart att läraren är ledare i klassrummet och vi har höga positiva förväntningar på disciplin och elevernas uppförande.
JENSENS fritidsverksamhet är av hög kvalitet med fokus på att stimulera barnen både intellektuellt och kreativt. Vi arbetar utifrån läroplanen och skapar trygghet och trivsel för våra elever. Du kommer att vara delansvarig för verksamheten och utvecklingen av Fritids. En helhetssyn på barnet och elevens hela dag kopplat till läroplanens mål är av högsta prioritet. Du kommer att befinna dig i en dynamisk arbetsmiljö där vi arbetar i team.Publiceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
Vi söker fritidsledare med erfarenhet av daglig kontakt med barn och ungdomar från förskoleklass till årskurs 3. Du har ett starkt engagemang och driv i att skapa meningsfulla aktiviteter för eleverna. Du är en tydlig ledare som har förmåga att skapa trygghet och trivsel och fungerar som en god förebild för våra elever. Som person är du kreativ och öppen för nya idéer och perspektiv. Du har en hälsoinriktad livsstil samt ett intresse för rörelse och hälsa.
Det är meriterande om du har kunskap om diabetes, är flexibel och kan arbeta varierande arbetstider mellan kl. 06.30 och 18.00 samt har erfarenhet av eller ett särskilt intresse för rastverksamhet och rollen som rastvärd.
Du har ett coachande förhållningssätt och vana av att arbeta i team.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start i september. Placering på JENSEN grundskola Kvarnsjön, adress Tant Gredelins Väg 6. Tjänsten inleds med sex månaders provanställning.
Din ansökan
Vi tar endast emot ansökningar via webben. Mer information om vår rekryteringsprocess hittar du på vårhttps://www.jenseneducation.se/
under "Jobba med oss". Urval sker löpande så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Inom grundskola måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten kan hämtas på https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/registerutdrag-arbeta-inom-skola-forskola/.
Beställ i god tid, det tar minst 14 dagar att få utdraget.
Första steget är att genomföra två arbetspsykologiska tester. Testlänkar skickas på mejl direkt efter inskickad ansökan och du får återkoppling på testerna direkt efter att du har genomfört dem.
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om tjänsten, vänligen kontakta rektor Tove Borg på mailto:tove.borg@jenseneducation.se
.
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden – förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jensen Education Aktiebolag
(org.nr 556532-7201), https://www.jenseneducation.se/
Tant Gredelins Väg 6 (visa karta
)
147 60 UTTRAN Arbetsplats
Jensen Education Jobbnummer
9974628