Jensen Förskola Tillberga Söker Timvikarier
Jensen Education AB / Barnskötarjobb / Västerås Visa alla barnskötarjobb i Västerås
2025-12-19
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jensen Education AB i Västerås
, Eskilstuna
, Sigtuna
, Östhammar
, Uppsala
eller i hela Sverige
I augusti 2019 öppnade JENSEN förskola Tillberga i Västerås i nyrenoverade, anrika lokaler som en gång var Sörby skola. JENSEN förskola har en helhetssyn på vad som krävs för att varje barn ska uppnå sin fulla potential och utvecklas till en trygg individ.
Nu söker vi engagerade och duktiga timvikarier som kan hoppa in och täcka upp i verksamheten vid behov.
JENSEN förskola Tillberga fortsätter att expandera och vi söker nu timvikarier. Vi erbjuder dig ett flexibelt och roligt extraarbete i barngrupper med barn mellan 1-6 år. Arbetet innefattar allt från utomhuspedagogik, skapande aktiviteter och utflykter till att hjälpa till i köket om så krävs. Vi söker dig som har möjlighet att rycka in med kort varsel, är flexibel med tider och har möjlighet att arbeta på vår förskola.Publiceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
Du behöver ingen tidigare arbetslivserfarenhet men det är meriterande om du har erfarenhet av att leda barngrupper, t.ex. som tränare eller ungdomsledare. Du har ett stort engagemang för barn och ungdomar och trivs med att upptäcka och utforska tillsammans med barnen. Du är flexibel, positiv, ansvarstagande och stresstålig. Du har intresse för friluftsliv och trivs med att vara ute och du har en hälsosam livsstil.
Din ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. Mer information om vår rekryteringsprocess hittar du på vår hemsida under Jobba med oss.
Första steget i vår rekryteringsprocess är att genomföra två tester (Mint och Matrigma). Testlänkar skickas på mail direkt efter inskickad ansökan och du får återkoppling på testerna direkt efter att du har genomfört dem.
Inom förskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten kan hämtas på www.polisen.se.
Beställ ditt utdrag redan idag, det tar minst 14 dagar att få utdraget.
Vill du veta mer om tjänstern och hur det är att arbeta hos oss, vänligen kontakta rektor Sofia Carlén på sofia.carlen@jenseneducation.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden - förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jensen Education AB
(org.nr 556532-7201), http://www.jenseneducation.se/ Arbetsplats
Jensen Education Jobbnummer
9656484