Jefferson Wells söker: Erfaren Business Controller (50-75%)

Start: Snarast möjligt
Omfattning: 50-75%
Plats: Örebro (möjlighet att arbeta mestadels på distans)
Uppdragets längd: 6-12 månader

Start: Snarast möjligt
Omfattning: 50-75%
Plats: Örebro
Uppdragets längd: 6-12 månader

Urval sker löpande - skicka in din ansökan så snart som möjligt!

Om uppdraget

Jefferson Wells söker nu en självgående Business Controller för ett konsultuppdrag hos vår kund Epiroc, Underground-divisionen. Du kommer att spela en nyckelroll i finansiell uppföljning och intern kontroll med stort eget ansvar.

Vi söker dig som har erfarenhet från tillverknings-/produktionsindustrin och god vana att arbeta i Infor M3. Rollen kräver en kombination av affärsförståelse, analysförmåga och teknisk kompetens - du är trygg i redovisning och van att snabbt sätta dig in i nya miljöer.

Dina ansvarsområden:

* Kontinuerlig uppföljning och analys av finansiella nyckeltal
* Säkerställa och vidareutveckla interna kontrollsystem
* Bokslutsarbete och rapportering
* Samarbete med interna intressenter inom ekonomi, produktion och IT

Vi söker dig som har:

* Erfarenhet som Business Controller inom produktion/tillverkning
* God kompetens i Infor M3 (Krav)
* Stark förståelse för intern kontroll och redovisning (Krav)
* Förmåga att arbeta självgående och proaktivt
* Snabb inlärningsförmåga och trygg i föränderliga miljöer

Meriterande:

* Relevant akademisk utbildning inom ekonomi/redovisning
* Tidigare erfarenhet av internationella industriföretag

Övrig information:

* Placeringsort: Örebro - men möjlighet att arbeta hemifrån dvs. hybrid
* Uppdragets omfattning: 50-75%
* Uppdragsperiod: 6-12 månader
* Bakgrundskontroll: Ja
* Alkohol- och drogtest krävs före kontraktsskrivning

Intresserad?

Välkommen att höra av dig med CV, tillgänglighet och eventuella frågor:

Malin Löf
malin.lof@jeffersonwells.se
Urval sker löpande - vänta inte med att ansöka!

