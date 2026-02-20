JE Bygg söker Snickare
2026-02-20
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Fagersta
Om JE Bygg
JE Bygg är ett växande byggföretag med bas i Västmanland. Vi arbetar med allt från byggservice och renoveringar till större projekt och totalentreprenader. Hos oss står kvalitet, yrkesstolthet och laganda i fokus. Vi är ett sammansvetsat team som värdesätter engagemang, ansvar och ett positivt arbetsklimat - både på arbetsplatsen och gentemot våra kunder.
JE Bygg är inne i en expanderingsfas och kommer att öppna ett kontor i Västerås. Därför söker vi nu Snickare i Västerås som vill vara med på vår utvecklingsresa!
Om dig
Vi söker en erfaren snickare med yrkesbevis eller motsvarande dokumenterad erfarenhet. Du har god kunskap i ritningsläsning och byggprocesser samt en förmåga att arbeta både självständigt och i team. Du är noggrann och tar ansvar i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och en viktig del i arbetet hos oss är att du tar ditt professionella bemötande mot kollegor och kunder på stort allvar.
B-körkort är ett krav samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder
Hos JE Bygg får du en trygg anställning enligt gällande byggavtal med lön och villkor enligt kollektivavtal. Vi är ett stabilt och seriöst företag med långsiktigt tänk därför är utvecklingsmöjligheterna stora hos oss.
Tjänsten utgår från vårat nya kontor i Västerås.
JE Bygg har tagit hjälp av Vestlund HR Partner i denna rekrytering. Skicka därför in din ansökan till rekrytering@vestlundhrpartner.se
Intervjuer sker löpande så tveka inte, skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: rekrytering@vestlundhrpartner.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556837-5330), http://www.jebygg.se
722 12 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9753881