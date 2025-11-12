Javautvecklare till teamet på Mynt!
2025-11-12
Vad gör vi på Mynt?
Mynt gör det enkelt för företag att hantera sina utgifter. Med våra företagskort och vår digitala plattform slipper företag krånglet med kvitton, rapporter och manuella processer. Allt finns samlat på ett ställe!
Vi växer snabbt i Norden och har redan över 20000 kunder som använder Mynt varje dag. Tillväxten ligger på över 100 % per år, och med ny finansiering i ryggen fortsätter vi att växa, både i Sverige och internationellt.
Vi är ett techbolag med stort fokus på produkt och användarupplevelse. Hos oss får teamen utrymme att testa idéer och bygga smarta lösningar som faktiskt gör skillnad. Sedan 2021 har vi tillstånd från Finansinspektionen att verka som e-pengainstitut, kortutgivare och betalningsförmedlare.
De senaste åren har vi också inlett flera samarbeten med företag som Nordea, Fortnox, Accountor, Kleer och Wint och fler spännande partnerskap är på gång.
Att vara en av del Mynt innebär att få vara med och förändra hur företag hanterar pengar. Vi gillar tempo, initiativ och människor som vill skapa något tillsammans. Idag är vi runt 80 personer och växer snabbt!
Varför ska du jobba hos Mynt? På Mynt får du vara en del av ett snabbt växande bolag där teamet är både roligt och högpresterande. Du arbetar nära dina kollegor i en flexibel arbetsmiljö med kontor centralt i Stockholm. Här får du möjlighet att påverka din egen utveckling och dina ansvarsområden, utifrån dina intressen och det du tycker är kul.
Vad innebär rollen?
Vi söker utvecklare som vill påverka produkt och resultat i ett snabbt växande fintechbolag. Hos oss får du arbeta i en modern kodbas med de senaste teknologierna och vara med och forma hur produkterna utvecklas.
Du blir en del av ett ambitiöst team med seniora utvecklare som har erfarenhet från scale-ups, finans och konsultvärlden. Vi jobbar i agila sprintar, nära tillsammans.
Som Javautvecklare bygger du affärslogik och API:er för både app och webb, i nära samarbete med produktägare. Testning, TDD och automation är en naturlig del av vardagen, och vi arbetar alltid med ren kod och smidiga CI/CD-flöden.
Du får också vara med i arkitekturprocessen och bidra till nya produkter från grunden. Här får du chansen att utveckla något nytt, med moderna teknologier som Java, MongoDB, MySQL, Redis, Amazon AWS, Docker och CircleCI.
På Mynt arbetar vi nära tillsammans, tar idéer på allvar och växer i takt med teamet. Här kan du göra verklig skillnad
Theodor Fleming, utvecklare på Mynt, berättar varför han trivs så bra:
"Teamet på Mynt är vänligt och hjälpsamt, och alla har ett genuint intresse för kod och att göra ett bra jobb. Jag lär mig mycket av dem, och samtidigt har vi roligt ihop. Extra kul är det att jobba nära kunden och hitta den bästa lösningen för deras behov."
Vad tar du med dig? Minst 3 års erfarenhet av backendutveckling inom Java
Relevant högskole- eller universitetsutbildning
Förmåga att skriva väldokumenterad och ren kod
Vi tror att du tar med dig ett genuint intresse för att hitta innovativa lösningar tillsammans med ditt team och trivs med samarbete. I rollen behöver du kunna behärska både svenska och engelska flytande. Om du tidigare har arbetat inom fintech är det ett plus!
