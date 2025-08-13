Javautvecklare till Statlig Myndighet i Linköping
2025-08-13
Vill du bli en del av en värdeskapande och samhällsnyttig arbetsplats där du varje dag får vara med och påverka människors liv och Sverige till det bättre, samtidigt som du arbetar med ny teknik och spännande utvecklingsprojekt? Då är detta rollen för dig!
OM TJÄNSTEN:
Vår kund är en stor statlig myndighet med säte i Norrköping som nu öppnar ett kontor i centralt i Linköping. Totalt är de över 6000 anställda och på utvecklingsavdelningen arbetar 450 personer uppdelade över tre sektioner och 20 utvecklingsteam.
Vi söker nu efter en duktig utvecklare till plattforms- och systemutvecklingsteamet som utvecklar grundfunktioner i Java och stöttar tjänsteutvecklingssektionen. Tillsammans med ditt team kommer du:
Utveckla och leverera nya funktioner och tjänster
Förvalta och förbättra befintliga funktioner och tjänster
Arbeta med verktyg, tekniker och ramverk som gör utvecklingen enklare och mer effektiv
Testa din och andras kod
Ha kontakt och samarbeta med stakeholders, andra utvecklingsteam samt drift- och supportorganisation
Utvecklingen sker framförallt i Java i modern cloudbaserad mikrotjänstmiljö och eventbaserad arkitektur där Kafka används som strömningsplattform. För dig som har längre erfarenhet från systemutveckling finns också möjlighet att utvecklas mot en arkitektroll.
VI SÖKER DIG SOM:
Har en för tjänsten relevant högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen inom exempelvis datateknik, mjukvaruteknik, mediateknik, systemvetenskap eller motsvarande
Har minst ett års arbetslivserfarenhet från systemutveckling
Har goda programmeringskunskaper, gärna i Java eller liknande språk
Har obehindrade kunskaper i svenska och engelska, då båda språken används i det dagliga arbetet
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från CI/CD och agila metoder, SQL och moderna javabaserade ramverk.
I den här rekryteringen kommer det läggas stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen tror vi att du är en nyfiken, driven och engagerad person som trivs i samarbete med andra. Vidare tror vi att du är ansvarstagande, kvalitetsmedveten och en god kommunikatör.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Svenskt medborgarskap krävs och inför anställning kommer säkerhetsprövning med registerkontroll genomföras.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du till en början kommer vara anställd av Friday. Avsikten därefter är att du efter 9-12 månader blir tillsvidareanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Linköping, centralt
Rekryteringsansvarig: Pontus Somi, pontus@friday.se
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framför allt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag! Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
