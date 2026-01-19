Javautvecklare till Quest Consulting
2026-01-19
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren Javautvecklare till ett engagerat utvecklingsteam där du kommer att arbeta med modern systemutveckling i en agil miljö. I rollen som utvecklare kommer du primärt att arbeta med utveckling i Java 17 eller senare, i nära samarbete med andra utvecklare, testare och verksamhet.
Arbetet bedrivs enligt agila arbetssätt med ramverket SAFe, där kontinuerlig förbättring, samarbete och kvalitet står i fokus.

Publiceringsdatum: 2026-01-19

Dina arbetsuppgifter
Utveckling och vidareutveckling i Java 17 eller senare
Arbete i Linux-miljö och med OpenShift Container Platform (OCP)
Utveckling med Spring Boot
CI/CD-flöden med Jenkins
Versionshantering med Git
Arbete i agila team enligt SAFe-ramverket
Samarbete i tvärfunktionella team
Obligatoriska krav
Minst 4 års erfarenhet av Javautveckling
Erfarenhet av Spring Boot
Erfarenhet av Linux
Erfarenhet av Jira
Erfarenhet av Jenkins
Meriterande krav
Erfarenhet som Scrum Master
Erfarenhet av agil utveckling och/eller SAFe
Erfarenhet av Git
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi.
