Javautvecklare till offentlig sektor
Nexer AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-19
Om du vill arbeta som konsult och samtidigt bidra till en starkare offentlig sektor kan Public Sales på Nexer vara rätt plats för dig. Här får du tryggheten i en stabil anställning och friheten att utvecklas genom uppdrag som gör skillnad, både för dig och för samhället.
På Nexer ser vi varje uppdrag som en chans att växa. Som konsult hos oss får du möjlighet att bredda din kompetens inom olika tekniker och branscher, samtidigt som du har en trygg bas. Vi tror på långsiktighet och lägger stor vikt vid både kontinuerlig kompetensutveckling och en hållbar balans mellan arbete och privatliv. Vem är du? Vi tror att du är en person som trivs i olika team där samarbete, öppenhet och prestigelöshet är grunden för att lyckas tillsammans. Du är lyhörd för andras idéer men räds inte för att bidra med egna perspektiv och initiativ. Du kan kommunicera tydligt när det behövs och du vill vara en del av ett lag som arbetar mot gemensamma mål. För att stärka vårt team ytterligare letar vi efter en erfaren Javautvecklare som vill vara med och bygga hållbara lösningar från grunden. Vi uppskattar personer som fokuserar på lösningar snarare än hinder, som är nyfikna och som tycker det är viktigt att ha kul tillsammans längs vägen. Våra uppdrag kräver att du har svenskt medborgarskap samt kan vara på plats i Stockholm tre dagar/veckan.
Vi söker dig som har:
Minst fyra års erfarenhet av systemutveckling i Java.
Erfarenhet av arbete enligt agila arbetssätt
Erfarenhet av utveckling med REST-API:er
Erfarenhet av relationsdatabaser som MySQL, PostgreSQL eller MariaDB
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift
Vilka är vi på Public Sales? Affärsområdet Public Sales på Nexer har länge arbetat med att driva och utveckla våra uppdrag inom offentlig sektor, myndigheter, regioner och kommuner. Nu tar vi nästa steg och skapar en ännu starkare plattform och närvaro i Mälardalsregionen. Hos oss får du inte bara arbeta med samhällsviktiga uppdrag, du får också vara med och påverka, forma kulturen och bygga upp något tillsammans med oss Ansökan Du är varmt välkommen att söka tjänsten genom att skicka in din ansökan här nedan. Vi tar emot ansökningar löpande så vänta inte med att söka! Enligt GDPR hanterar vi inte ansökningar via e-post men har du frågor om tjänsten eller Nexer är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare, Xie Gamboa, xie.gamboa@nexergroup.com
Vi tar emot ansökningar löpande så vänta inte med att söka!
Läs mer om Nexer här www.nexergroup.com
