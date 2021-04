Javautvecklare till Nexer Karlskrona - Nexer AB - Datajobb i Karlskrona

Prenumerera på nya jobb hos Nexer AB

Nexer AB / Datajobb / Karlskrona2021-04-15Är du en grym Javautvecklare som känner att det är dags för nya spännande utmaningar? Drivs du av problemlösning, är nyfiken och är alltid hungrig på att få lära dig mer? Då söker Nexer i Karlskrona just dig!Hur ser rollen ut?I denna roll arbetar du som konsult med Java som huvudfokus, med ramverk och verktyg så som Hibernate, Azure DevOps, GIT och Maven hos kunder inom t ex telekom. Vi säljer problemlösning, allt från att utveckla ett nytt system till att designa en tjänst eller något annat där vår breda tekniska kompetens kommer till sin rätt. Våra uppdrag har ofta internationell karaktär, därför är flytande svenska och engelska i tal och skrift en naturlig del i arbetet. Konsultuppdragen finns dels på vårt kontor och oftast hos våra kunder, därför är resor i närområdet en del av vardagen.Förutom ett utvecklande och stimulerande arbete får du möjligheter till utveckling i form av interna karriärmöjligheter. Du kan på sikt arbeta som t ex arkitekt eller teamledare och på så vis få mer ansvar. Dessutom ser vi det som naturligt att du är med och deltar i kompetensutvecklingsaktiviteter så som Javaforum, studiecirklar eller liknande. Vi har kompetensmöten, hackatons, gruppmöten, gruppluncher för att hålla ihop gruppen. Tillhörighet är viktigt och något vi arbetar med kontinuerligt.2021-04-15Vi söker dig som har minst 3 års arbetslivserfarenhet av programvaruutveckling inom Java och har ett oroväckande stort intresse för teknik. För oss är det viktigt hur du är som person och då ser vi gärna att du är öppen, kommunikativ och att du triggas av att prova på nytt och utmana dina gränser. Vi har en affärsmässig och kundorienterad attityd, samt vi uppskattar förmågan att snabbt ta till sig ny information och omvandla den till kreativa lösningar. Du är en teamplayer och har en stark vilja att dela med dig av dina kunskaper till andra samt att lyssna och lära.Hur är Nexer som arbetsgivare?På Nexer tänker vi att varje ny idé, varje innovation och ny bekantskap är ett löfte om en bättre framtid. För dig, för våra kunder och för världen vi lever i.Framtiden är inte en avlägsen dröm, den skapas av handlingarna vi gör idag. Hos Nexer får du möjlighet att drömma stor, tänka smart och se till att saker verkligen händer. Vi tar visionära idéer och skapar konkreta strategier. Vi använder teknik som verktyg för framsteg och hittar nya sätt att kommunicera på.Vi arbetar värdestyrt och lägger vårt hjärta i allting vi gör. Du får nära till dem som fattar beslut och du kan alltid vara med och påverka. Jobbar du på Nexer får du en stark arbetsgivare med internationell närvaro och stora möjligheter att utvecklas.AnsökanDu är varmt välkommen att skicka in din ansökan här nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via e-post, men har du frågor om tjänsten eller Nexer, hör av dig till vår rekryterare Susann Nilsson på susann.nilsson@nexergroup.com . Vi tar löpande emot ansökningar, så vänta inte med att söka!Mer om NexerVi leder förändringen och strävar hela tiden efter att hitta nya tekniska lösningar. Finns det ett smartare sätt att göra någonting, så hittar vi det. Vi utmanar oss själva varje dag att tänka utanför ramarna och hjälper våra kunder att hela tiden ligga steget före. Tjänster inom digitalisering, IT och R&D ger ökad kundnytta och tillväxt för organisationer både på den svenska och globala marknaden. Vi har också utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien - två gånger.Vårt stora samhällsengagemang i Star for Life, Mitt Liv, Pink Programming och Kodcentrum ger även dig som medarbetare möjlighet att göra verklig skillnad.Nexer är entreprenörsdrivet och har över 1500 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i nio länder och på fler än 20 orter i Sverige. Nexer är en del av Danir-koncernen och hette tidigare Sigma IT.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratFastlönSista dag att ansöka är 2021-05-15Nexer AB5693281