Javautvecklare till kund i Västerås!
Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Västerås Visa alla datajobb i Västerås
2025-09-22
För kunds räkning söker vi en utvecklare till ett välfungerande utvecklingsteam med hög trivsel och bra sammanhållning. Du behöver på ett självständigt sätt kunna driva utvecklingsaktiviteter och leverera med god kvalitet. Kundens it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas.
Skakrav:
Minst 8 års arbetslivserfarenhet programmering i Java
Arbetslivserfarenhet Spring/Spring Boot
Arbetslivserfarenhet av front-end utveckling javascriptramverk
Arbetslivserfarenhet av SQL
Meriterande krav:
Arbetslivserfarenhet OpenShift & Springboot
Arbetslivserfarenhet Weblogic & JSF
CI/CD
VUE.js
GIT
Personliga egenskaper:
Lagspelare
Drivande och resultatinriktad
God förmåga att kommunicera
God samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2025-09-22
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi.
