Javautvecklare Till Alten Lund
Vi på ALTEN Lund söker just nu efter en Javautvecklare till vårt automotive team. Känner du att det är dags att ta nästa steg i karriären? Ansök idag!
VAD ALTEN KAN ERBJUDA DIG
Hos ALTEN får du arbeta nära produkter som finns i människors vardag och som används i verkliga miljöer. Vi tror på långsiktig utveckling där du får ta ansvar, växa och påverka. Genom ALTEN Academy, uppdrag i flera branscher och coachande ledarskap formar vi din utvecklingsväg tillsammans.
Som konsult får du både tillhörighet i teamet ute hos kund och en stark gemenskap internt. Genom nätverk som Women at ALTEN och ALTEN Sports finns utrymme att bidra till kultur och sammanhållning. Vi värnar om balans mellan arbete och fritid; därför erbjuder vi tre extra lediga dagar samt tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag.
Vad du kommer göra i rollen:
Du kommer att arbeta i en agil och ständigt föränderlig miljö som en del av ett stärkt produktteam med fokus på kontinuerligt lärande och förbättring. Dina ansvarsområden kommer att omfatta:
Utveckla och underhålla DevOps för ingångsgateways globalt för Car Cloud Platform, som betjänar alla uppkopplade fordon.
Att agera som ett arbetsgruppsteam för affärskritisk applikations- eller infrastrukturutveckling och erbjuda en mängd olika utmaningar.
Samarbeta med din produktägare för att säkerställa att rätt funktionalitet utvecklas, uppskatta arbetskomplexitet och planera kommande sprintar.
Bestäm och underhåll teknisk design inom givna arkitektoniska riktlinjer.
Bidra till ett högpresterande team som värdesätter kunskapsdelning, problemlösning och innovation.
5+ års erfarenhet av mjukvaruutveckling.
En kandidatexamen eller högre i datavetenskap eller motsvarande.
Erfarenhet av AWS, Java, Kubernetes och Istio (föredras).
Passion för applikationsutveckling och molninfrastruktur, inklusive konfiguration.
En lagspelare, ivrig att samarbeta och lösa problem tillsammans.
Erfarenhet av agila utvecklingsmetoder (Scrum, DevOps, gitOps).
Flytande svenska och engelska (obligatoriskt).
Tidigare erfarenhet av fordonsrelaterade molntjänster, mobilappar eller partnerintegrationer (högt värderas).
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultföretag med över 57 000 anställda i cirka 30 länder. Våra ingenjörer utför komplexa och mycket tekniska projekt genom hela produktutvecklingskedjan hos de främsta företagen inom flera olika branscher såsom fordon, försvar & säkerhet, energi, industriell utrustning, offentlig sektor samt life science. I Sverige är vi cirka 1300 engagerade medarbetare med 9 kontor i 9 städer - från Lund i söder till Skellefteå i norr.
ALTEN har för femte året i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen, en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alten Sverige AB
(org.nr 556420-7453) Jobbnummer
9892986