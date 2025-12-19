Javautvecklare med erfarenhet som Scrum Master
2025-12-19
Är du en person som vill möjliggöra att teamet når lyckade leveranser och bidra till teamets välmående? Gillar du att coacha teamet i tvärfunktionell kompetens, flöde och förbättringsarbete? Gillar du dessutom att kombinera detta med att själv bidra som Java utvecklare i teamet? Då bör du läsa vidare, för just nu söker Kronofogden IT en erfaren och skicklig systemutvecklare inom Java, som har erfarenheter av att arbeta som Scrum Master, till leveransområdet Informations- och Stödtjänster (IST).
Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag samtidigt som du får möjlighet att bidra och utveckla dina kunskaper! Kronofogden erbjuder ett modernt och hållbart arbetsliv där t.ex. distansarbete är en möjlighet i den omfattning verksamheten beslutar.
Just nu anställer vi medarbetare i Göteborg, Sundbyberg, Malmö, Kalmar och Karlskrona.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Om jobbet
Vi är närmare 230 kollegor på Kronofogden som arbetar med IT-utveckling och vi har en spännande resa framför oss med modernisering, digitalisering och automatisering. Vi driver framåtriktade projekt och i fokus finns bland annat internetteknik, informationscentrisk syn, händelsedriven arkitektur (EDA) och moderna e-tjänster. Våra främsta framgångsfaktorer är att vi arbetar tillsammans i agila team med verksamheterna inom myndigheten.
Som javautvecklare hos oss kommer du att ha omväxlande och utmanande arbetsuppgifter. Du arbetar dagligen i högt prioriterade och strategiskt viktiga it-system tillsammans med kompetenta kollegor som du delar ditt intresse för teknik med. Du kommer att vara med och utveckla nya system och vidareutveckla samt förvalta befintliga system. Vår nyutveckling görs i Spring Boot. Vår system- och informationsstruktur är komplex, med mycket integration där en del av systemen även är integrerade med andra myndigheter såsom Polisen, Försäkringskassan och Skatteverket. Här finns således goda möjligheter att utvecklas som systemutvecklare, men även möjlighet att prova andra roller inom it-organisationen.
Alla som arbetar på Kronofogden bidrar till arbetet mot brott. I dina arbetsuppgifter ingår att identifiera och förhindra försök till brottslighet samt underrätta andra myndigheter om misstänkta brott.
I rollen som Scrum Master kommer du att leda ett av teamen inom IST. Teamet består av lösningsarkitekt, javautvecklare och tekniska testare. Runt teamet finns stödroller bestående av leveransledare, produktägare, kravanalytiker, testledare och verksamhetsspecialist.
Exempel på arbetsuppgifter:
ansvara för sprintarbete: Planera, driva och följa upp mot sprintmål
hjälpa produktägare och leveransledare att göra prioriteringar tydliga och överblickbara
säkra att teamet jobbar med det högst prioriterade under sprinten
säkra att gemensamma mål är välkända och förstådd
administrera Jira för teamet
aktivt arbeta med teamets förbättrings- och effektivitetsarbete
ansvara för att planera och leda de agila ceremonierna (sprintplanering, dailys, sprintretro) på ett sätt som bygger på delaktighet, resultat och ansvar
fånga upp och hantera hinder samt arbetar med att stötta teamet i det dagliga arbetet
informera om risker, utmaningar och avvikelser (både rörande leverans och resurser)
Vi strävar efter att ha team som är inkluderande, hjälpsamma och har en stark känsla av ägarskap för det de bygger och förvaltar och du är en viktig del i teamet och dess kultur och arbetssätt.
För att söka tjänsten, vänligen följ länken nedan för att komma vidare till ansökningsformuläret, referensnummer 2025/367.
Ansök här: Javautvecklare med erfarenhet som Scrum Master
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-19!
Vi samarbetar med Skatteverket i våra rekryteringar, vilket innebär att Skatteverkets hr-avdelning kommer att hantera din ansökan.
