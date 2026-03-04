Javautvecklare med erfarenhet av WSO2
2026-03-04
Är du passionerad Java-utvecklare med koll på API Management? Då vill vi prata med dig!
Vi på Crepido söker dig som älskar att jobba med Java och API-lösningar, och som vill vara med och bygga smarta, hållbara system med hjälp av marknadsledande teknik som WSO2.
Vem är Crepido?
Vi är ett konsultbolag med hjärtat i teknik och blicken mot kundvärde. På Crepido skapar vi lösningar som gör skillnad - inte bara i kodbasen utan också i människors vardag. Vi är ett gäng nyfikna, prestigelösa och hjälpsamma kollegor som tror att den bästa utvecklingen sker tillsammans.
Vem är du?
Vi tror att du:
Har minst 5 års erfarenhet av systemutveckling
Är trygg i Java och har jobbat med WSO2 API Manager eller WSO2 Micro Integrator
Är nyfiken, initiativtagande och gillar att lösa problem
Har lätt för att samarbeta och kommunicera
Förstår kundbehov och vill bygga lösningar som verkligen används
Vad erbjuder vi?
Spännande uppdrag i team med hög teknisk höjd
Möjlighet att jobba med den senaste tekniken inom API och integration
En arbetsplats där kultur, kunskapsdelning och utveckling är på riktigt
Kollegor som backar upp, lyfter fram och utmanar varandra
Redo för nästa steg? Skicka ett mejl till mikaela.friberg@crepido.com
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Mail eller hemsida
E-post: mikaela.friberg@crepido.com
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556541-6103) Kontakt
Mikaela Friberg mikaela.friberg@crepido.se 0763249431
9777969