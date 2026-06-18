Javautvecklare i början av karriären
Kronofogdemyndigheten / Datajobb / Karlskrona Visa alla datajobb i Karlskrona
2026-06-18
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Ett jobb som räknas! Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag.
Vi söker dig som är i början av din karriär som java-utvecklare och som vill fortsätta växa i rollen hos oss. Du har grunderna och vill utvecklas vidare med oss, vi erbjuder stöd i form av erfarna kollegor och kompetensutveckling.
Om jobbet
I rollen som Java-utvecklare blir du en del av något av våra utvecklingsteam där du får möjlighet att utvecklas och växa i din roll. Du kommer att arbeta med systemutveckling i en miljö där vi värdesätter samarbete, kreativitet och kontinuerligt lärande.
Dina arbetsuppgifter omfattar:
Utveckling och förvaltning av våra Java-baserade system
Samarbete i agila team för att utveckla användarvänliga lösningar
Delta i kod-reviews och kunskapsdelning med kollegor
Medverka i förbättringsarbete och teknisk utveckling
Du arbetar dagligen i högt prioriterade och strategiskt viktiga IT-system tillsammans med kompetenta kollegor som du delar ditt intresse för teknik med. Du kommer att vara med och utveckla nya system och vidareutveckla samt förvalta befintliga system. Vår nyutveckling görs i Spring Boot.
Vad kan vi erbjuda dig? Som medarbetare på vår IT-avdelning är du en del av en miljö med hög kompetens, hjälpsamma och erfarna kollegor. Vi erbjuder bra möjligheter till distansarbete efter överenskommelse med arbetsgivaren. Våra medarbetare har avsatt tid för kompetensutveckling och som nyanställd kommer du få en gedigen introduktion. Här finns goda möjligheter att utvecklas som systemutvecklare, men även möjlighet att så småningom prova andra roller inom IT-organisationen.
Kronofogden bidrar till att motverka brottslighet genom att arbeta mot den kriminella ekonomin och samarbeta med andra myndigheter
Vi är närmare 200 medarbetare på Kronofogden som genom IT-utveckling ser till att utforma de bästa tekniska förutsättningarna för våra 2100 kollegor. Vi har många pågående IT-projekt av skiftande karaktär: allt från att ersätta äldre, komplexa system till projekt med automatiseringsfokus och moderna e-tjänster för medborgarna.
Just nu anställer vi medarbetare i Göteborg, Malmö, Sundsvall, Stockholm och Kalmar/Karlskrona.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
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Välkommen med din ansökan senast 2026-09-04!
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Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronofogdemyndigheten
(org.nr 202100-5646), https://kronofogden.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Sundbyberg (visa karta
)
172 67 SUNDBYBERG Arbetsplats
Kronofogden Kontakt
Lars Dahlin, ST lars.dahlin@kronofogden.se 010-5776407 Jobbnummer
9969172