Javautvecklare (Financial Crime Prevention)
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren Javautvecklare för att stärka upp ett nytt team som arbetar med utvecklingen av ett realtidssystem inom Financial Crime Prevention (FCP). Arbetet bedrivs agilt med fokus på samarbete, parprogrammering och självständigt problemlösande. Rollen passar dig som vill bidra i ett team där samarbete och gemensamt ansvar är centralt för att nå framgång.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Utveckla och underhålla realtidssystem inom FCP-området
Arbeta med backendutveckling i Java
Delta i teamarbete, parprogrammering och gemensam problemlösning
Bidra till ett strukturerat arbetssätt med fokus på kvalitet och leveransförmåga
Eventuellt bidra inom fullstackutveckling beroende på erfarenhet och projektbehovKvalifikationer
Minst fem (5) års erfarenhet av Javautveckling med fokus på backend
Tidigare erfarenhet av utveckling inom banksektorn
Förmåga att arbeta strukturerat och samarbeta i team
Meriterande
Erfarenhet av fullstackutveckling
Erfarenhet inom Financial Crime Prevention (FCP) eller betalningsområdet
Start/Längd
Start: 2025-10-01
Längd: Enligt överenskommelse
Plats
Stockholm (hybrid, 3 dagar/vecka på plats)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
111 22 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9521145