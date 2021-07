Javautvecklare - UC AB - Elektronikjobb i Stockholm

UC AB / Elektronikjobb / Stockholm2021-07-07Vi är ett Nordiskt kunskapsbolag som drivs av att skapa tillitsfulla relationer i samhället. Vi arbetar med insamling och förädling av data och bidrar till en positiv inverkan i samhället genom våra produkter och tjänster som hjälper våra kunder att fatta intelligenta beslut. Vi arbetar i en hög utvecklingstakt, ser till att ha kul, är omtänksamma och utvecklas tillsammans!Vi söker nu en erfaren Javautvecklare till vår utvecklingsavdelning på UC!Den här rollen passar dig som idag är en erfaren utvecklare med stark kompetens inom Java och van att arbeta fullstack. Du kommer ingå i ett av våra utvecklingsteam och arbeta med tekniker som Java, JavaScript, React, Springboot, PostGreSQL och MongoDB.Du kommer att arbeta tillsammans med erfarna, motiverade och kreativa kollegor som bryr sig om varandra och tillsammans levererar betydelsefulla lösningar med stort fokus på kvalité. Du samarbetar nära utvecklare, arkitekter, produktägare, scrum masters och testare inom UC men även externt och inom Enento Group.För att trivas som utvecklare hos oss och i rollen har du arbetat med Java under några år, har ett stort genuint intresse för teknik och problemlösning med hjälp av kod.Vi tror att du kommer skapa mest värde om du dessutom är van att hantera:Kubernetes/Openshift | DevOps i Linux-miljö | MongoDB | PostgreSQL | Liquibase | Event stream processing | Viss frontend-utveckling | Regler som finans- eller kreditbranschen måste efterlevaVi värdesätter dina personliga egenskaper och ser att rätt person är självgående, har ett positivt mindset, ett inre driv att utvecklas och gillar att dela kunskap med sina kollegor. Du är ansvarstagande och tar ansvar för ditt arbete och kod.2021-07-07Du är varmt välkommen att kontakta Stefan Baksa, Manager IT Development Sweden om du har några frågor om rollen eller processen.Vi vill att du skickar in ansökan med ditt CV, du söker genom att klicka dig vidare på ansökningsknappen.Vi ser fram emot att höra från dig!UC är Sveriges ledande leverantör av digitala företags- och konsumentinformationstjänster. Sedan 1977 samlar vi in och omvandlar data och information till analyserade datamodeller och insikter som används i interaktioner mellan människor, företag och samhället i stort. Våra tjänster hjälper både företag och konsumenter i deras dagliga beslutsprocesser, så som finansiella processer och försäljnings- och marknadsföringsprocesser. Vi hjälper många olika branscher, varav de största är bank och finans, småföretagare, detaljhandeln samt tjänstebranschen. UC är en del av det nordiska företaget Enento Group som omsätter SEK 1,46 miljarder och har 420 medarbetare på åtta orter i Finland, Sverige, Norge och Danmark.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-12-03Uc AB5852712