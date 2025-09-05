Javautvecklare
Techster Solutions AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Techster Solutions AB i Stockholm
, Södertälje
, Uppsala
, Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 5+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Uppdragsbeskrivning
Vi söker Javautvecklare.
I rollen bidrar du till att utveckla och konsolidera backend-tjänster och applikationer för att öka återanvändbarheten och förbättra kundupplevelsen. Du blir en del av en digital plattform och utvecklar lösningar som används av miljontals kunder.
Ansvarsområden:
Bygga lösningar i Java Spring Boot
Utveckla robusta REST API:er
Arbeta med eventdrivna integrationer via Kafka
Säkerställa kvalitet genom CI/CD och automatiserade flöden
Driftsätta och skala lösningar på OpenShift Publiceringsdatum2025-09-05Kvalifikationer
Du har minst 5 års erfarenhet av systemutveckling.
Du har god vana av att arbeta i ett modernt DevOps-flöde.
Du är flytande svenska och engelska, i både tal och skrift.
Du är nyfiken och prestigelös - du gillar att samarbeta, utforska nya lösningar och bidra till en kultur där man vågar testa och lära sig.
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techster Solutions AB
(org.nr 559163-1659), https://www.techstersolutions.se Arbetsplats
Techster Solutions Kontakt
Tufan Göker tufan@techstersolutions.se Jobbnummer
9495631